Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
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Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали

Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
Дочь ведущей Ларисы Гузеевой, Ольга рассказала о своих проблемах.   Наследница Гузеевой откровенно рассказала о бедах, с которыми столкнулась за последние несколько лет. При этом Ольга Бухарова не жалуется на судьбу, так как понимает: ей повезло родиться в звездной семье. Лариса Гузеева души не чает в дочери Ольге, которую родила в нынешнем браке с ресторатором Игорем Бухаровым. 21-летняя девушка очень похожа на звездную маму, и так же, как телеведущая, отличается эксцентричным характером. Она часто меняет прическу, красит волосы и вообще любит экспериментировать с внешностью. Наследница звезды откровенно делится личным в социальных сетях, выкладывает откровенные фото. Она не раз писала о своих депрессиях, борьбе с булимией и анорексией: в какой-то момент Ольга весила всего 46 килограммов при росте более 170 сантиметров. Сейчас же дочь телесвахи сражается с лишним весом и упорно занимается в спортзале. «По сути я толком не знаю, как должна выглядеть здоровая версия меня. В 17 я делала базовые упражнения, не страдала перееданием (как последние 2,5 года), и у меня всегда была мотивация быть лучше, потому что буллинг в Интернете никто не отменял, — признается Бухарова. — В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой. Когда я весила 59-60 мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть».
Все проблемы девушка связывает с непростой жизненной ситуацией и рядом проблем, с которыми столкнулась за последние несколько лет. «Возможно и стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, ну на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз». Полтора года назад Ольга оказалась на больничной койке с серьезной травмой ноги. Тогда Гузеева не отходила от дочери и рассказывала подробности о ее состоянии. Сама же девушка призналась позднее, что травмировалась, поскользнувшись на улице. Причем падала неоднократно на одно и то же колено. «Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни, в том числе, синька — чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз», — писала тогда Бухарова в соцсети.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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