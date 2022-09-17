Две игры серии Dirt покинут подписки EA Play и Game Pass Ultimate в октябре
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Две игры серии Dirt покинут подписки EA Play и Game Pass Ultimate в октябре

Две игры серии Dirt покинут подписки EA Play и Game Pass Ultimate в октябре


Издательство Electronic Arts сообщило, что скоро два проекта серии Dirt будут удалены из подписок EA Play и Game Pass Ultimate. Речь идет о проектах Dirt 4 и Dirt Rally — их планируют удалить из сервисов подписки уже 3 октября.

В тот же день, 3 октября, в играх Dirt 4 и Dirt Rally будут закрыты серверы. Соответственно, владельцы данных проектов смогут играть только в одиночные режимы. Пропадет возможность и разблокировать многие достижения в этих двух играх на Xbox, которые привязаны к многопользовательским режимам.

Напомним, что игра Dirt 4 вышла в июне 2017 года, а проект Dirt Rally в апреле 2016 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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