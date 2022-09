Джез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of Duty

Вадим Карасев





Все больше разговоров вокруг сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Если раньше заявления делали, в основном, регуляторы и сама компания Microsoft, то сейчас в обсуждение сделки активно вмешивается и компания Sony, которая выступает против слияния двух игровых гигантов.

Известный игровой инсайдер и журналист Джез Корден, автор Windows Central, в статье на сайте высказал свое мнение о спорах, которые сейчас начались вокруг сделки. Обратите внимание, что это статья является мнение Кордена, а не каким-то инсайдом с его стороны.

По словам Джеза Кордена, руководители Sony осознают, что навряд ли Microsoft станет делать Call of Duty эксклюзивом Xbox. Однако, они везде публично демонстрируют этот страх, который могут принять в качестве аргумента антимонопольные органы, поскольку не могут напрямую сказать, что их основное опасение — это увеличение мощи Game Pass после покупки Activision Blizzard со стороны Microsoft. Джез Корден считает, что сервис подписки Microsoft окажется гораздо более выгодным предложением для геймеров, чем подписка для Playstation, при это сама Sony потеряет способность диктовать правила.

Корден пишет в статье, что от сделки между Microsoft и Activision выигрывают все, кроме руководителей Sony:

Единственные, кто проигрывает в этом уравнении, — это руководители Sony и их класс акционеров-миллионеров, которые увидят, что влияние Playstation на диктование цен и антиконкурентные методы, такие как блокировка перекрестной игры, уменьшились.

Журналист отмечает, что по отношению Microsoft к развитию Minecraft, Elder Scrolls Online и Fallout 76 можно видеть, как в будущем будет развиваться серия Call of Duty, продолжая получать обновления, в том числе, и на Playstation. Корден пишет, что для индустрии покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft — это возможность увидеть множество новых качественных игр, на основе интеллектуальной собственности издательства, вроде StarCraft, Heroes of the Storm, Prototype, Spyro и других. Учитывая низкий порог входа в экосистему Xbox (имея в виду консоль Xbox Series S за $299) и возможность запускать игры Game Pass практически на любом устройстве через Cloud Gaming, Джез Корден уверен, что от сделки выиграет игровая индустрия, а Sony старается препятствовать поглощению, чтобы обезопасить только свои доходы.