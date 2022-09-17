Джиган рассказал, что его бесит в жене

37-летний рэпер Джиган рассказал о недостатках Оксаны Самойловой. Артист честно рассказал о чертах, которые ему не нравятся в жене. Денис Устименко-Вайнштейн подчеркнул, что раньше такое поведение Оксаны Самойловой бесило его особенно сильно. Модель и рэпер женаты с 2011 года. За это время у пары родились четверо детей: сейчас Ариеле 11 лет, Лее — семь, Майе — пять, а единственному сыну пары Давиду — два с половиной года. Супруги пережили сильный кризис после рождения мальчика, но смогли наладить отношения и сохранить семью.Оксана вынудила мужа рассказать, что именно раздражает его в ней. Джиган смог назвать только две черты. «Раньше сильно, сейчас уже не так. Не берет трубки, не отвечает на звонки. Тратит очень много денег. Третьего нет», — объяснил Джиган. В воспитании детей роль плохого полицейского на себя чаще всего приходится брать Самойловой. А музыканту достается роль доброго. Однако сам рэпер считает, что эти роли у них в семье часто меняются. Многодетная мама и ее муж считают себя обоих подкаблучниками в хорошем смысле слова. «На самом деле семейная жизнь просто подразумевает идти друг другу на уступки», — заверила Самойлова.