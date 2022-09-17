Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила рейтинг ESRB
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Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила рейтинг ESRB

Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила рейтинг ESRB


Вышедшая в сентябре 2021 года в Steam и на Switch игра Eastward может добраться до приставок Xbox One и Xbox Series X | S уже в ближайшее время. Слухи об этом возникли на фоне обнаружения рейтинга игры Eastward для Xbox One и Xbox Series X | S на сайте агентства ESRB. На данный момент официального анонса с планами выпустить Eastward на Xbox не было.


Игра Eastward получила хорошие оценки после релиза на PC и Switch. У проекта 80 баллов из 100 на Opencritic и «Очень положительные» отзывы в Steam, которых почти 11 тысяч.

Eastward — это одиночное приключение, в котором человечество оказывается на грани вымирания из-за некого смертоносного вещества. Главный герой, шахтер Джон, и его спутница должны спасти мир.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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