Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского фильма
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Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского фильма

Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского фильма
Актриса Екатерина Климова появилась на премьере фильма «Красная шапочка» в платье с дерзким декольте. 44-летняя Екатерина Климова не зря считается одной из самых привлекательных отечественных актрис. Знаменитость молодо выглядит и обладает эффектной фигурой, несмотря на то, что является матерью четверых детей. Звезда кино и сериалов не прочь продемонстрировать свои достоинства публике, подбирая эффектные наряды для светских раутов, однако ее недавнее появление на кинопремьере в пикантном платье вышло ей боком. Екатерина посетила гала-показ фильма «Красная Шапочка» режиссера Лины Арифулиной, в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие было организовано в «Центральном детском магазине на Лубянке» и предполагало присутствие большого количества детей, о чем Климова, судя по всему, позабыла, выбирая одежду. Знаменитость отдала предпочтение белому платью-карандашу по фигуре с настолько внушительным декольте, что вырез еле прикрывал ее грудь.
Дерзкий образ Екатерины вызвал бурю негодования в соцсетях. Публика посчитала, что многодетная мать могла бы нарядиться поскромнее, чтобы не скандализировать несовершеннолетних на показе. «Похоже, что совесть провалилась в декольте», «Показала больше, чем слудует», «А разве на детский праздник не одеваются поскоромнее?», «Ущипните меня, это мать четверых детей так нарядилась на премьеру сказки?», «Ха, да это новое прочтение образа феи-крестной»,  — возмутились интернет-пользователи.
Напомним, у Климовой есть взрослая дочь Елизавета от первого брака, двое сыновей от Игоря Петренко и 7-летняя дочь Белла, отцом которой является третий муж актрисы Гелла Месхи.
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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