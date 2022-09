Еще 12 игр скоро удалят из Game Pass: в конце сентября — начале октября

Вадим Карасев





В середине сентября из подписки Game Pass удалили 11 игр, среди которых было немало интересного. Похоже, что сентябрь может стать рекордным месяцем по удалению игр из подписки. В приложении Game Pass на Xbox появилась информация о 10 играх, которые скоро удалят из Game Pass. Кроме того, еще 2 игры удалят из Game Pass Ultimate и EA Play.

Итого, в конце сентября из Game Pass удалят не меньше 10 игр, вот их список:

AI: The Somnium Files (Xbox, PC)Astria Ascending (Xbox, PC)Dandy Ace (Xbox, PC)Going Under (Xbox, PC)Lemnis Gate (Xbox, PC)Slime Rancher (Xbox, PC)Subnautica: Below Zero (Xbox, PC)The Procession To Calvary (Xbox, PC)Unsighted (Xbox, PC)Visage (Xbox, PC)

А еще 3 октября будут удалены:

Dirt Rally (Game Pass Ultimate)DiRT 4 (Game Pass Ultimate)