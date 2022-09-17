Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции

Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Юморист Евгений Петросян высказался по поводу приобретения им недвижимости за границей на имя 2-летнего сына. В августе Евгений Петросян вместе со своей семьей отдыхал в теплой Турции. Юморист с женой Татьяной и 2-летним сыном Ваганом задержался на берегу Эгейского моря на целый месяц. Отпуск, однако, имеет свойство заканчиваться. Семья уже вернулась домой. И вдруг на днях появилась новость о том, что Евгений Ваганович приобрел дом в Турции и подарил его своему маленькому сыну.
СМИ также сообщили, что Татьяна Брухунова настояла на том, чтобы Евгений записал недвижимость на имя 2-летнего Вагана. Упоминалось, что особняк расположен в Бодруме. Юморист прокомментировал информацию.
«Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему, — возмутился Петросян в разговоре с Woman.ru.- С вашей стороны это очень порядочных ход. Очень не похож он на то, что делают ваши коллеги. Мне, как говорит молодежь, фиолетово. Я огорчаюсь за вас всех. Приятно, что есть такие, как вы». Петросян уверенно заявил, что все «наговоры» создаются ради рейтингов. «Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус», — заключил юморист. Кстати, вернувшись из отпуска, Петросян с супругой неделю назад отправились в санаторий. Татьяна  у себя в соцсетях подробно рассказала, чем занималась в санатории. Она отметила, что не было свободного времени даже книгу прочитать — одни сплошные процедуры. Брухунова не могла не похвастаться, что не только подлечилась, но и похудела: «Бонус на финальных обмерах меня все же ждал — 3 сантиметра в талии и столько же на бедрах».
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

Последние новости

В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
Посольство России ответило на критику США российских выборов
Посольство России ответило на критику США российских выборов
В TES V: Skyrim Anniversary на Xbox Series X исправили проблему с меню, спустя 10 месяцев после релиза
В TES V: Skyrim Anniversary на Xbox Series X исправили проблему с
Александр Кокорин впервые забил за "Арис"
Александр Кокорин впервые забил за "Арис"
Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон
Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон
Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Марина Хлебникова появилась впервые после пожара на Дне города в парике и с «новым лицом»
Марина Хлебникова появилась впервые после пожара на Дне города в
Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского фильма
Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Кролика
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Кролика
Максима Галкина признали иноагентом
Максима Галкина признали иноагентом
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд

Еще по теме

Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции
Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции
«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном улетели в Турцию