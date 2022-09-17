Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции

Юморист Евгений Петросян высказался по поводу приобретения им недвижимости за границей на имя 2-летнего сына. В августе Евгений Петросян вместе со своей семьей отдыхал в теплой Турции. Юморист с женой Татьяной и 2-летним сыном Ваганом задержался на берегу Эгейского моря на целый месяц. Отпуск, однако, имеет свойство заканчиваться. Семья уже вернулась домой. И вдруг на днях появилась новость о том, что Евгений Ваганович приобрел дом в Турции и подарил его своему маленькому сыну.СМИ также сообщили, что Татьяна Брухунова настояла на том, чтобы Евгений записал недвижимость на имя 2-летнего Вагана. Упоминалось, что особняк расположен в Бодруме. Юморист прокомментировал информацию.«Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему, — возмутился Петросян в разговоре с Woman.ru.- С вашей стороны это очень порядочных ход. Очень не похож он на то, что делают ваши коллеги. Мне, как говорит молодежь, фиолетово. Я огорчаюсь за вас всех. Приятно, что есть такие, как вы». Петросян уверенно заявил, что все «наговоры» создаются ради рейтингов. «Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус», — заключил юморист. Кстати, вернувшись из отпуска, Петросян с супругой неделю назад отправились в санаторий. Татьяна у себя в соцсетях подробно рассказала, чем занималась в санатории. Она отметила, что не было свободного времени даже книгу прочитать — одни сплошные процедуры. Брухунова не могла не похвастаться, что не только подлечилась, но и похудела: «Бонус на финальных обмерах меня все же ждал — 3 сантиметра в талии и столько же на бедрах».