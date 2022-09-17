Евросоюз готов пересмотреть отношения с Россией

Вадим Карасев

Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши заявили о важности заново установить ключевые принципы политики Евросоюза по России. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном МИД ФРГ.

По словам руководителей ведомств, конфликт на Украине поставил под угрозу взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, поэтому теперь лидеры ЕС должны пересмотреть и заново определить принципы взаимодействия с Москвой.

"Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", - заявили представители Германии, Франции и Польши.

Министры по делам ЕС также отметили важность "стратегического подхода с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".

Ранее The National Interest писал, что ставка Германии на стратегическое партнерство с США и стремление "ослабить Россию" означает для Европы погружение в "непреодолимое бедствие". В то же время, когда между Россией и Германией были относительно хорошие отношения, они создавали простор для сотрудничества между всеми европейскими государствами.