Гарантирует усталый вид и выделяет тени под глазами: какой цвет старит больше всего

Всех людей, которые следят за модой, всегда интересовали хитрости, с помощью которых можно было скорректировать свою внешность. Этому не приходится удивляться, ведь если правильно подобрать образ, можно выглядеть стильно и намного моложе своих лет. Оказывается, цвет одежды имеет в этом случае важное значение. Узнайте, какой цвет старит больше всего и на какую цветовую гамму стоит обратить внимание, чтобы выглядеть моложе.

Какой цвет старит больше всего

Каждая женщина хочет выглядеть как можно лучше. Правильное питание, косметика и физические упражнения влияют на внешний вид. Однако все эти процедуры могут быть потрачены впустую, если выбрать одежду неподходящего цвета, которая добавит годы вашему возрасту. К этим оттенкам относятся желтый, горчичный, оливковый и, может показаться неожиданным, но даже черный.

Несмотря на то, что этот цвет является классическим и элегантным, он действительно добавляет лишние годы, об этом говорит британская стилистика Мелисса Лунд. Это связано с тем, что с у людей меняется цвет кожи и волос на более светлый. Поэтому носить одежду черного цвета порой очень невыгодно.

«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», — рассказала Лунд английской газете Express.

Какой цвет одежды выбрать, чтобы выглядеть моложе: советы стилиста

Женщинам, которым за 50 стоит тщательно следить за цветовой гаммой своего гардероба, если они хотят выглядеть молодо и свежо. Например, стоит обратить внимание на кофейный оттенок в одежде. Другие более выгодные цвета:

бежевый, кремовый или карамельный – подсвечивают лицо и сделают внешний вид молодым и привлекательным;

синий – универсальный цвет. Он подходит женщинам всех возрастов, но особенно хорошо смотрится на зрелых. В теплое время года можно отдать предпочтение пастельным тонам;

яркие цвета также сделают образ более привлекательным и помолодевшим. Ярко-розовая или светло-розовая одежда будет отлично смотреться как в монохроме, так и в сочетании с другими цветами.

Кроме того, эксперт дала рекомендацию и по обуви. Не нужно носить туфли на высоком и тонком каблуке в возрасте за 50, ведь сейчас самое время заботиться о здоровье ног. Стоит также добавить, что обувь на шпильке будет выглядеть отчаянной попыткой визуально убрать лишние годы.





Чтобы добавить своему образу элегантности, эксперт советует отдать предпочтение обуви на танкетке или на широком каблуке. К тому же так будет меньше риск переломать себе ноги.

Многие женщины не могут отказаться от черного цвета в одежде, даже несмотря на то, что он добавляет лишние годы. Поэтому специалист советует разбавить свой образ другими, более яркими элементами гардероба или аксессуарами.