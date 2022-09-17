Глава МИД КНР подвел итоги саммита ШОС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава МИД КНР подвел итоги саммита ШОС

Глава МИД КНР подвел итоги саммита ШОС

Визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Центральную Азию и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества имели большое значение с точки зрения повышения стабильности региона. В ходе поездки были созданы дополнительные условия для еще большей соединенности Европы и Азии. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, которого цитирует официальный сайт ведомства. 

В современном мире обострились противоречия между странами, которые стремятся к единству и сотрудничеству, с теми, кто продвигает разделенность и конфронтацию. Сегодня ШОС сталкивается с новыми вызовами, а члены организации вынуждены искать ответы на угрозы их безопасности и стабильности, отметил дипломат.

В этих условиях, как отметил председатель Си Цзиньпин, Шанхайская организация сотрудничества должна стать конструктивной силой в региональных и международных делах. ШОС способна найти силы и мотивацию, чтобы противостоять неблагоприятным изменениям в глобальной обстановке, подчеркнул Ван И.

Для этого требуется четкое понимать тенденций времени, укреплять свою стратегическую автономию, стремиться к единству и сотрудничеству. В этом плане расширение ШОС наглядно демонстрирует, что данная организация является открытым и конструктивным объединением, указал китайский министр.

Будучи международной организацией «нового типа», охватывающей 26 стран, ШОС демонстрирует жизнеспособность и блестящие перспективы развития. Нет сомнений, что она привнесёт больше позитивной энергии и даст новый импульс общей работе по поддержанию мира и процветанию в Азии и в Европе, заявил Ван И.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила рейтинг ESRB
Eastward может выйти на Xbox One и Xbox Series X | S, игра получила
Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Редкие цветные снимки знаменитостей, которые мало кто видел (21 фото)
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лоза призывает забыть Максима Галкина
Лоза призывает забыть Максима Галкина
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН

Еще по теме

Глава Китая рассказал о развитии ШОС
Патрушев и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Центральной Азии и АТР
Президент Индонезии на саммите АСЕАН призвал к единству в регионе
Политолог назвал условия, способствующие развитию Шанхайской организации сотрудничества