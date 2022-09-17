Глава МИД КНР подвел итоги саммита ШОС

Визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Центральную Азию и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества имели большое значение с точки зрения повышения стабильности региона. В ходе поездки были созданы дополнительные условия для еще большей соединенности Европы и Азии. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, которого цитирует официальный сайт ведомства.

В современном мире обострились противоречия между странами, которые стремятся к единству и сотрудничеству, с теми, кто продвигает разделенность и конфронтацию. Сегодня ШОС сталкивается с новыми вызовами, а члены организации вынуждены искать ответы на угрозы их безопасности и стабильности, отметил дипломат.

В этих условиях, как отметил председатель Си Цзиньпин, Шанхайская организация сотрудничества должна стать конструктивной силой в региональных и международных делах. ШОС способна найти силы и мотивацию, чтобы противостоять неблагоприятным изменениям в глобальной обстановке, подчеркнул Ван И.

Для этого требуется четкое понимать тенденций времени, укреплять свою стратегическую автономию, стремиться к единству и сотрудничеству. В этом плане расширение ШОС наглядно демонстрирует, что данная организация является открытым и конструктивным объединением, указал китайский министр.

Будучи международной организацией «нового типа», охватывающей 26 стран, ШОС демонстрирует жизнеспособность и блестящие перспективы развития. Нет сомнений, что она привнесёт больше позитивной энергии и даст новый импульс общей работе по поддержанию мира и процветанию в Азии и в Европе, заявил Ван И.