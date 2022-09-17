Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с чистого листа

Вадим Карасев

В очередной раз участники Дом-2 Клавдия Безверхова и Артём Грант решили попробовать всё сначала и снова начали встречаться. Причём инициатива поступила со стороны Клавы, которая смогла убедить Артёма начать всё с чистого листа, жить вместе и воспитывать её маленького сына — Роберта.Фанатам телестройки кажется, будто таким образом участники пытаются спасти репутацию Артёма после того позора, что ему организовала Арина Ким. Или это очередная фикция, ведь Клава сейчас одна, а Гранту придётся снова начать ухаживать за кем-то с периметра, ведь приводить девушек на проект ему теперь вряд ли позволят.Видимо, Клавдия Безверхова с новым носом совсем отчаялась найти себе хорошего партнёра, если снова вцепилась в Гранта. Она даже пытается убедить свою маму, Наталью Безверхову, которая негативно относится к Артёму, что на самом деле он не такой плохой. Выйдет ли что-то из этих отношений или Клава ещё десять раз об этом пожалеет?