Художник создал забавную классификацию коробок, которые есть в каждом доме. А сколько найдётся у вас?

Мир настолько многообразен, что, если постараться, можно составить классификацию и разбить на виды что угодно. Этим и занимается художник Martadello, который славится своими забавными типами вообще всего: пассажиров метро, дачников и даже носков. На этот раз его выбор пал на различные коробки, которые можно найти практически в каждом доме.

Художник создал забавную классификацию коробок

Вроде бы такая простая вещь, но и у коробок есть свои особенности. Сейчас узнаете!

Лучший дом для кошки

Дом для проводов

Про запас

Коробка-штаб

Коробка с документами

Зря мы что ли в «Русском медвежонке» участвовали, чтобы потом эти грамоты выбрасывать? Нет уж, пусть внуки потом гордятся!

Кажется, такие есть у каждой семьи!

Тоже коробка!

А здесь вы можете найти ещё одну классификацию от художника, посвящённую 1 сентября.