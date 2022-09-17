И неудобное станет удобным: как быстро разносить новую обувь

Примерка обуви в магазине и дома — это две разные вещи. Бывает так, что вы приносите домой новые туфли, очень довольны покупкой и уверены, что они сидят на ножке идеально. Однако примерив их снова и походив подольше, осознаете, что они жмут и стопроцентно приведут к водянкам. Что же делать в таких случаях и как быстро разносить новую обувь, рассказывает эксперт, имиджмейкер Анна Лементова.

6 полезных советов, которые помогут быстро разносить обувь

Ноги и ступни разных людей отличаются, и даже более того, правая и левая нижние конечности одного человека тоже не совсем одинаковы. Потому не стоит удивляться, что новая пара обуви не сидит, как влитая. С помощью нескольких лайфхаков, которые предложила Анна Лементова, вы сделаете обувь своей мечты не только красивой, но и удобной.

1. Растяжители для обуви





Это профессиональный метод, которым пользуются даже сапожники. Все, что вам нужно — приобрести в магазине растяжители на размер больше, чем пара новых ботинок, и грамотно их вставить. Это означает, что сначала обувь нужно подготовить, смочив материал изнутри спиртом, что сделает его мягче и податливее.

Минус такого метода лишь в том, что распорки не годятся для модельных туфель или вообще любой обуви на каблуке.

2. Обратиться к обувщику

Для этого даже не обязательно искать мастера по городу. Сегодня существуют сервисы, которые предоставляют услуги, включающие выезд на дом. Специалисты заберут вашу обувь и доставят назад, когда дело будет сделано. Однако стоит учесть, что это не бюджетный вариант. Если обувь не брендовая, то услуга по ее растяжке может оказаться дороже.

3. Пена-растяжка

Кроме растяжителей из дерева и металла, можно воздействовать на неподдающуюся обувь специальной пеной для растяжки. Она обычно продается прямо в обувном магазине. Просто нанесите ее внутрь, наденьте носки и обуйтесь. Ходить так нужно примерно час. За это время материал должен немного растянуться.





Однако многие люди считают этот способ хоть и доступным, но довольно неудобным. Во-первых, вы будете чувствовать влагу через носок, а во-вторых, потратите целый час своего времени.

4. Спирт

Еще более бюджетный вариант, который поможет справиться с чересчур тесной обувью, — обычный спирт. Наносить его надо на самые проблемные зоны внутри, а после разнашивать, предварительно надев носки. Конечно, запах будет резкий и неприятный, но радует то, что после испарения от него не останется и следа. Правда, за время разнашивания можно натереть себе ноги.

5. Заморозить обувь





Это, пожалуй, наиболее оригинальный лайфхак. Мало кто мог бы подумать, что воздействие низких температур может решить проблему неудобной обуви. Но дело не в самом морозе.

Возьмите два плотных пакета и наполните их водой. После этого положите их в обувь так, чтобы их форма слилась с формой ботинок или туфель. Отправьте их в морозильную камеру на пару часов. Там вода замерзнет и расширится, естественным образом растягивая обувь. После процедуры не спешите силой вытаскивать пакеты, чтобы не порвать подкладку.

Если обувь не очень плотная и качественная, то такой метод может ее испортить.

6. Бумага

Для обуви из хрупких материалов или текстиля подойдет лайфхак с бумагой. Просто намочите ее и плотно набейте обувь изнутри. Оставьте высыхать при комнатной температуре. Обычно ткань поддается таким «водным процедурам» без труда.