Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
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Иосиф Пригожин раздавил себе ногу

Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
Продюсер Иосиф Пригожин получил серьезную травму. Муж Валерии на время стал пациентом одной из московских больниц. По неосторожности музыкальный продюсер получил серьезную травму.
Муж певицы Валерии устанавливал межкомнатную дверь в квартире, но не учел возможные риски. В результате многометровая махина рухнула продюсеру прямо на ногу, сильно придавив конечность. Пригожину вызвали «скорую». В медучреждении у него диагностировали скальпированную рану ноги и перелом пальца. Отмечается, что лечение продюсер будет проходить амбулаторно, пишет телеграм-канал «112».
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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