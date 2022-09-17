"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины своего лишнего веса
22-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова откровенно рассказала о трудностях, которые она успела пережить, несмотря на свой юный возраст. Девушка призналась, что в свое время пережила изнасилование.
Ради контраста девушка показала, какой худенькой была всего лишь 5 лет назад. Красотка опубликовала фото, сделанное в 17-летнем возрасте.
"Вот тут я была еще здоровая и не знала всех "прелестей" алкоголя и пучины самоуничтожения", - отметила дочь Гузеевой.
По словам Ольги, она делала базовые упражнения и не страдала из-за переедания, как в последние 2,5 года.
"В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой. Когда я весила 59-60, мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть", - призналась девушка, назвав своего "бывшего" маньяком.
Блогерша не стеснялась демонстрировать, как сильно изменилось ее тело после набора лишнего веса.
В настоящее время дочь телесвахи пытается сбросить лишний вес, упорно занимаясь в спортзале.