"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины своего лишнего веса

Вадим Карасев

22-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова откровенно рассказала о трудностях, которые она успела пережить, несмотря на свой юный возраст. Девушка призналась, что в свое время пережила изнасилование.

Ради контраста девушка показала, какой худенькой была всего лишь 5 лет назад. Красотка опубликовала фото, сделанное в 17-летнем возрасте.



"Вот тут я была еще здоровая и не знала всех "прелестей" алкоголя и пучины самоуничтожения", - отметила дочь Гузеевой.

По словам Ольги, она делала базовые упражнения и не страдала из-за переедания, как в последние 2,5 года.

"В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой. Когда я весила 59-60, мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть", - призналась девушка, назвав своего "бывшего" маньяком.

Блогерша не стеснялась демонстрировать, как сильно изменилось ее тело после набора лишнего веса.

Как только я стала меняться, а это от 2 до 5 кг в месяц, я обалдела. Никогда с таким не сталкивалась и даже не знала, что мне делать. Возможно, стоило бы учесть, что я пережила из***вание, разрыв связки в колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, пусть даже на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз.

В настоящее время дочь телесвахи пытается сбросить лишний вес, упорно занимаясь в спортзале.