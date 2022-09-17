Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
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Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам

Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странамЭкс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах и должна уступить земли

Бывший глава МИД Румынии, политолог Андрей Марга считает, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. Его слова приводит издание Alba24.

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. Это территории других стран», — подчеркнул экс-министр. Кроме того, он полагает, что в Европе не наступит стабильность, пока ситуация на Украине не будет урегулирована путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая.

Марга также считает, что Киеву до сих пор так и не удалось построить демократию: в стране запрещены партии, контролируется телевидение, существует олигархия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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