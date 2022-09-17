Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон

Многие современные люди буквально никогда не расстаются со своим смартфоном. Они берут его, куда бы ни шли, даже у себя дома, например, в ванную комнату. Отправляясь спать, они ставят гаджет на зарядку и кладут его под подушку, но это большая ошибка. Эксперт в области цифровых экспертиз, представитель Роскачества Сергей Бодров предупреждает: такие действия могут «убить» ваш любимый смартфон.

Почему нельзя оставлять телефон заряжаться под подушкой

Смартфоны с не очень большой емкостью аккумулятора приходится ставить на подзарядку каждый день. Или, вернее сказать, на ночь. Но как бы это ни было удобно, так делать не рекомендуется, и вот по каким причинам:





Какие еще ошибки «убивают» смартфон

Во время зарядки аккумулятор получает ток и нагревается. Когда телефон лежит на столе, то может охлаждаться, но под подушкой охлаждения не произойдет. В результате батарея просто-напросто перегреется. В некоторых случаях, в зависимости от того, какого качества гаджет, это может спровоцировать его возгорание. Так как большинство телефонов, использующихся россиянами, имеют литий-ионные аккумуляторы, заряжать их всю ночь очень вредно. Они так устроены, что истощаются быстрее, если вы каждый раз заряжаете устройство до 100%. Поэтому кладя смартфон под подушку и доставая его оттуда только утром, вы быстрее «убиваете» его. Кроме того, не рекомендуется разряжать гаджет полностью. Старайтесь поддерживать уровень заряда в пределах 20-80% для большей продолжительности «жизни» устройства.Смартфоны довольно чувствительны к изменению влажности и температурного режима. Не стоит испытывать их прямыми солнечными лучами либо лютым морозом, если не хотите завтра покупать новый гаджет. Примерно то же самое можно сказать и о планшетах, ноутбуках.Сергей Бодров говорит, что люди очень часто берут смартфон на пляж и держат его под лучами солнца. Это неправильно, ведь пиксели на экране начнут постепенно выгорать под действием ультрафиолета. Но и это не самое плохое. Так, если устройство сделано из не самых прочных и качественных материалов, то корпус может расплавиться, а батарея потечь. В условиях сильного мороза, как многие могли заметить, аккумулятор разряжается очень быстро. Кроме того, порой смартфон и вовсе выключается, будто не заряжен. Дело в том, что система воспринимает замерзший аккумулятор как разряженный. Если вам срочно нужно позвонить, то положите телефон во внутренний карман. Как только батарея нагреется, телефон должен «прийти в себя».Также вредно для устройства нахождение его в условиях повышенной влажности, потому не стоит брать гаджет в ванную, когда идете мыться. Пар очень легко может проникнуть внутрь смартфона, а капельки влаги, достигнув материнской платы, могут привести к ее замыканию. Эксперт отметил: чтобы смартфон работал долго и бесперебойно, следите за объемом свободной памяти. Если ее меньше 5 ГБ, то устройство будет «тормозить». Таким образом, срок службы вашего помощника зависит не только от производителя, но и от ваших действий.