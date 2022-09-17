Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон

Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон

Многие современные люди буквально никогда не расстаются со своим смартфоном. Они берут его, куда бы ни шли, даже у себя дома, например, в ванную комнату. Отправляясь спать, они ставят гаджет на зарядку и кладут его под подушку, но это большая ошибка. Эксперт в области цифровых экспертиз, представитель Роскачества Сергей Бодров предупреждает: такие действия могут «убить» ваш любимый смартфон.

Почему нельзя оставлять телефон заряжаться под подушкой

Смартфоны с не очень большой емкостью аккумулятора приходится ставить на подзарядку каждый день. Или, вернее сказать, на ночь. Но как бы это ни было удобно, так делать не рекомендуется, и вот по каким причинам:


Во время зарядки аккумулятор получает ток и нагревается. Когда телефон лежит на столе, то может охлаждаться, но под подушкой охлаждения не произойдет. В результате батарея просто-напросто перегреется. В некоторых случаях, в зависимости от того, какого качества гаджет, это может спровоцировать его возгорание. Так как большинство телефонов, использующихся россиянами, имеют литий-ионные аккумуляторы, заряжать их всю ночь очень вредно. Они так устроены, что истощаются быстрее, если вы каждый раз заряжаете устройство до 100%. Поэтому кладя смартфон под подушку и доставая его оттуда только утром, вы быстрее «убиваете» его. Кроме того, не рекомендуется разряжать гаджет полностью. Старайтесь поддерживать уровень заряда в пределах 20-80% для большей продолжительности «жизни» устройства.

Какие еще ошибки «убивают» смартфон

Смартфоны довольно чувствительны к изменению влажности и температурного режима. Не стоит испытывать их прямыми солнечными лучами либо лютым морозом, если не хотите завтра покупать новый гаджет. Примерно то же самое можно сказать и о планшетах, ноутбуках.
Сергей Бодров говорит, что люди очень часто берут смартфон на пляж и держат его под лучами солнца. Это неправильно, ведь пиксели на экране начнут постепенно выгорать под действием ультрафиолета. Но и это не самое плохое. Так, если устройство сделано из не самых прочных и качественных материалов, то корпус может расплавиться, а батарея потечь. В условиях сильного мороза, как многие могли заметить, аккумулятор разряжается очень быстро. Кроме того, порой смартфон и вовсе выключается, будто не заряжен. Дело в том, что система воспринимает замерзший аккумулятор как разряженный. Если вам срочно нужно позвонить, то положите телефон во внутренний карман. Как только батарея нагреется, телефон должен «прийти в себя».
Также вредно для устройства нахождение его в условиях повышенной влажности, потому не стоит брать гаджет в ванную, когда идете мыться. Пар очень легко может проникнуть внутрь смартфона, а капельки влаги, достигнув материнской платы, могут привести к ее замыканию. Эксперт отметил: чтобы смартфон работал долго и бесперебойно, следите за объемом свободной памяти. Если ее меньше 5 ГБ, то устройство будет «тормозить». Таким образом, срок службы вашего помощника зависит не только от производителя, но и от ваших действий.
# Общество Обо всём
По материалам: rsute

Последние новости

В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
Посольство России ответило на критику США российских выборов
Посольство России ответило на критику США российских выборов
В TES V: Skyrim Anniversary на Xbox Series X исправили проблему с меню, спустя 10 месяцев после релиза
В TES V: Skyrim Anniversary на Xbox Series X исправили проблему с
Александр Кокорин впервые забил за "Арис"
Александр Кокорин впервые забил за "Арис"
Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон
Эксперт перечислил ошибки, которые «убивают» ваш смартфон
Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Евгений Петросян опешил, когда узнал о своей покупке дома в Турции
Марина Хлебникова появилась впервые после пожара на Дне города в парике и с «новым лицом»
Марина Хлебникова появилась впервые после пожара на Дне города в
Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского фильма
Екатерина Климова удивила откровенным нарядом на премьере детского
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Кролика
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Кролика
Максима Галкина признали иноагентом
Максима Галкина признали иноагентом
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд

Еще по теме

Опасно для жизни: эксперт рассказал, почему запрещено заряжать телефон под подушкой
Чем опасна бесконтрольная зарядка телефона
Эксперты рассказали, почему нельзя ставить заряжать смартфон на ночь
Учёные рассказали, почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь