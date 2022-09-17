Эммануила Виторгана вместе с подросшей дочкой Этель запечатлела его жена

Супруга актера Эммануила Виторгана поделилась семейным фото мужа со старшей дочкой. Ставшие родителями двух дочерей в довольно зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим тихим счастьем. Пара транслирует свою радость поклонникам, делясь снимками в компании своих очаровательных наследниц и показывая Этель и Клару на фото и видео. Ирина Млодик обожает запечатлевать дочек в компании их пожилого папы Эммануила Виторгана. И это всегда выглядит очень трогательно. На этот раз Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана со старшей дочкой Этель. Судя по всему, кадр был сделан на даче. Эммануил Виторган приобнял хорошенькую Этель, а та расцвела в улыбке рядом с именитым и любящим папой.«Папа и дочь», — подписала трогательный семейный кадр Ирина Млодик. Поклонники восхитились снимком, заявив, что Этель заметно подросла за минувшее лето.