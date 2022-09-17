Юлианна Караулова рассказала, как ее хитростью раздели на съемках
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Юлианна Караулова рассказала, как ее хитростью раздели на съемках

Юлианна Караулова рассказала, как ее хитростью раздели на съемках
Евгений Плющенко заставил поменять мнение певицы Юлианны Карауловой. Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова пришла в студию известного шоу НТВ «Секрет на миллион». Певица рассказала Лере Кудрявцевой, как однажды отказала Яне Рудковской сниматься обнаженной. «Это была моя принципиальная позиция», - отметила она.
Но однажды они снимали клип, и режиссер попросил Караулову снять платье. «На монтаже я увидела свою голую попу, очень возмутилась. Позвонила Яне и сказала, что категорически против. После этого мне позвонил Евгений Плющенко. Он сказал, что посмотрел клип. Ему, как человеку со стороны якобы все понравилось. И он меня, можно сказать, убедил», - призналась Караулова.
# Шоу-бизнес Караулова Юлианна
По материалам: z-aya

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