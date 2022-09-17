Юлианна Караулова рассказала, как ее хитростью раздели на съемках

Евгений Плющенко заставил поменять мнение певицы Юлианны Карауловой. Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова пришла в студию известного шоу НТВ «Секрет на миллион». Певица рассказала Лере Кудрявцевой, как однажды отказала Яне Рудковской сниматься обнаженной. «Это была моя принципиальная позиция», - отметила она.Но однажды они снимали клип, и режиссер попросил Караулову снять платье. «На монтаже я увидела свою голую попу, очень возмутилась. Позвонила Яне и сказала, что категорически против. После этого мне позвонил Евгений Плющенко. Он сказал, что посмотрел клип. Ему, как человеку со стороны якобы все понравилось. И он меня, можно сказать, убедил», - призналась Караулова.