Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции

35-летняя певица Юлия Савичева проводит отпуск в Турции, откуда и поделилась пляжными фото. Юлия Савичева - востребованная артистка. Она записывает новые треки, гастролирует по России и появляется в популярных шоу. В начале сентября Савичева снялась в клипе на свой трек «Синоптики», вышла на сцену в городе Видное, а затем улетела в Турцию. Юлия сначала выступила в Кемере, а потом решила отдохнуть в Мармарисе. Сегодня певица поделилась отпускными фото, на которых предстала в лавандовом бикини. Артистка позировала в топе через плечо и трусиках с высокой посадкой. Купальник выгодно подчеркнул стройную талию Юлии. Дополнила ее образ элегантная шляпа.Савичева позировала на живописном фоне. Юлия остановилась в городе Мармарисе, популярном морском курорте. Он является центром парусного спорта юго-западного Средиземноморья, среди туристов Мармарис известен узкими средневековыми улочками и изысканной кухней. «Вот так начался мой отпуск. Это блаженство просто!» — сказала Юлия.Поклонники певицы сделали ей много комплиментов. «Красавица Юленька», «Хорошего отдыха, прелестное создание», «Кайфуй, Юль. Пусть заслуженный отпуск пройдет прекрасно!», «Очень красивые глаза», Девушка без возраста», «Ты будто только с "Фабрики" вышла. Вообще не меняешься», «Ты шикарная! Наслаждайся каждой минутой, дорогая», «Стройная, естественная, натуральная», «Ваш пресс – это нечто. Мотивирует», «Ясные глаза, прекрасная фигура, светлая душа», «Принцесса на отдыхе», «Любо посмотреть», — высказались подписчики. Савичева воспитывает дочь Анну. Девочка появилась на свет в браке артистки с музыкантом Александром Аршиновым. Малышка живет в Португалии, с родителями Аршинова.