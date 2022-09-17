Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции

Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции
35-летняя  певица Юлия Савичева проводит отпуск в Турции, откуда и поделилась пляжными фото. Юлия Савичева - востребованная артистка. Она записывает новые треки, гастролирует по России и появляется в популярных шоу. В начале сентября Савичева снялась в клипе на свой трек «Синоптики», вышла на сцену в городе Видное, а затем улетела в Турцию. Юлия сначала выступила в Кемере, а потом решила отдохнуть в Мармарисе. Сегодня певица поделилась отпускными фото, на которых предстала в лавандовом бикини. Артистка позировала в топе через плечо и трусиках с высокой посадкой. Купальник выгодно подчеркнул стройную талию Юлии. Дополнила ее образ элегантная шляпа.
Савичева позировала на живописном фоне. Юлия остановилась в городе Мармарисе, популярном морском курорте. Он является центром парусного спорта юго-западного Средиземноморья, среди туристов Мармарис известен узкими средневековыми улочками и изысканной кухней. «Вот так начался мой отпуск. Это блаженство просто!» — сказала Юлия.
Поклонники певицы сделали ей много комплиментов. «Красавица Юленька», «Хорошего отдыха, прелестное создание», «Кайфуй, Юль. Пусть заслуженный отпуск пройдет прекрасно!», «Очень красивые глаза», Девушка без возраста», «Ты будто только с "Фабрики" вышла. Вообще не меняешься», «Ты шикарная! Наслаждайся каждой минутой, дорогая», «Стройная, естественная, натуральная», «Ваш пресс – это нечто. Мотивирует», «Ясные глаза, прекрасная фигура, светлая душа», «Принцесса на отдыхе», «Любо посмотреть», — высказались подписчики. Савичева воспитывает дочь Анну. Девочка появилась на свет в браке артистки с музыкантом Александром Аршиновым. Малышка живет в Португалии, с родителями Аршинова.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Максима Галкина признали иноагентом
Максима Галкина признали иноагентом
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Названы новые возможные покупатели половины российской нефти
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу
Роинашвили молит о помощи: Жемчугов сорвался и попал в больницу
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции
Юлия Савичева запечатлелась в лавандовом бикини на отдыхе в Турции
Певица Жасмин рассказала о грехе с братом
Певица Жасмин рассказала о грехе с братом
Лена Миро нахамила Ксении Бородиной
Лена Миро нахамила Ксении Бородиной
Сверстники дочери Юлии Пересильд довели ее до слез
Сверстники дочери Юлии Пересильд довели ее до слез
Полезные рекомендации, которые помогут омолодить лицо в домашних условиях
Полезные рекомендации, которые помогут омолодить лицо в домашних
Джез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of Duty
Джез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом
Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов

Еще по теме

Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Юлия Савичева замучилась болеть коронавирусом
Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву
Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии