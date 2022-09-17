Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении
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Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении

Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении

В психологии существует такое понятие, как слова-пароли, с помощью которых можно программировать свое подсознание на определенные действия. Эта методика очень помогает людям выходить из затруднительных положений, не прибегая к помощи специалистов.

Что представляют собой слова-пароли


Теория слов-паролей была разработана американским специалистом по связям с общественностью и автором бестселлеров Джеймсом Т. Манганом в 40-х годах прошлого столетия. В то время она произвела фурор в мире психологии и была одобрена специалистами из многих стран.

Не пропал интерес к этой теории и сегодня. Число последователей Мангана непрерывно растет, а его книги переведены на многие языки мира и изданы огромными тиражами.

Теория слов-паролей заключается в использовании определенных сигналов, которые в тяжелых жизненных ситуациях помогают людям обрести уверенность в себе и исполнить желаемое. Эти слова — не приказы или руководство к действию, они являются ключами к нашему подсознанию, помогающими запустить тот или иной процесс, способствующий внутреннему преобразованию человека и достижению им любой поставленной цели.

Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении


В своих трудах Джеймс Т. Манган утверждает, что любая мысль человека имеет односложную формулу, которая запускает определенный процесс в его подсознании. Он описывает, как смог выстроить эту теорию через простое слово «вместе».

Манган считает его главным кодом своей теории. По его мнению, это команда, которая позволяет объединить сознание и подсознание, чтобы сконцентрировать усилия, усилить внутренние резервы и определить лучшие пути для решения любой задачи.

Дело в том, что в обычных условиях человек принимает решение на уровне сознания, которое базируется на логике и расчете. Случается, что подсознание сопротивляется этому, диктует ему другие условия, но, не находя для себя логических объяснений, человек принимает решение, которое подсказывает ему мозг. В результате он часто ошибается, а потом говорит: «Что-то мне подсказывало, что нужно было поступить по-другому».

При использовании слов-паролей существует определенный порядок построения фраз. Главное и первое слово-пароль «вместе» связывает сознание и подсознание и запускает процесс. Заканчиваться фраза должна словом-паролем «сейчас», которое ускоряет желаемое событие. Между ними должно находиться слово-пароль, которое определяет направление события.

Действенные слова-пароли по теории Джеймса Т. Мангана


В теории Джеймса Т. Мангана насчитывается большое количество слов-паролей, определяющих направление события. Они могут оказывать влияние на разные процессы жизни человека и цели, которые он перед собой ставит.

Есть слова-пароли, которые позволяют избавиться от стресса, гармонизировать свое состояние в случае болезни или душевного кризиса, слова, помогающие достичь конкретных целей, стать успешным, привлечь богатство. В сочетании с ключевыми словами «вместе» и «сейчас» они способны творить чудеса.

Например, когда вы переживаете стресс или злитесь на кого-то, можно использовать слово-пароль «закрой», которое ставит блок на ваши негативные эмоции. В целом, конструкция выглядит следующим образом: «Вместе. Закрой. Сейчас». Для того чтобы запустить процесс, следует сконцентрироваться на этом пароле, представить событие и повторить его несколько раз.

В психологии используется обширный список слов-паролей, но за исключением двух главных кодов «вместе» и «сейчас», промежуточные слова-пароли можно придумывать самостоятельно. Главное, чтобы они отражали направление процесса.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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