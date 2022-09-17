Как прощаются с Елизаветой

На протяжении 9 дней Великобритания скорбит по своей Королеве – Елизавета II скончалась в замке Балморал 8 сентября, на 97-м году жизни. Новым монархом стал ее старший сын – 64-летний принц Уэльский Чарльз.

Похороны Королевы пройдут 19 сентября – этот день уже объявили выходным. 14 сентября траурная процессия прошла от Букингемского дворца по улицам Королевства – попрощаться с Елизаветой и отдать ей последние почести вышли тысячи людей.

Сопровождали гроб все дети и внуки Королевы – провозглашенный король Карл III, принцы Эндрю и Эдвард, а также двое внуков – Уильям и Гарри со своими супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл.





Родственники не могли сдержать слез – больше всех, кажется, переживал Гарри. Он так и не успел попрощаться с бабушкой, ведь проживает с семьей далеко от Британии. Гарри закрывал глаза рукой и постоянно смахивал накатывающиеся слезы. А вот на лице его супруги печали не было – напротив, Меган уже осудили за ухмылку и посчитали ее циничной женщиной. К слову, именно ее некоторые обвиняют в смерти Королевы – мол, скандальные интервью и действия женщины подорвали и без того слабое здоровье Елизаветы.





В трауре и принц Уильям с женой – на лицах герцогов читалось неприкрытая скорбь, а заплаканные красные глаза «говорили» ярче любых слов.

«Вся грусть, которую мы будем испытывать в предстоящие недели, будет свидетельством той любви, которую мы испытывали к нашей выдающейся королеве», — сказал Уильям через некоторое время после известия о смерти Королевы Великобритании.





Затем закрытый гроб доставили в Вестминстерский дворец. Он стоит в зале до самых похорон, и любой желающий может проститься с Королевой без каких-либо ограничений. А желающих – очень много. Людям приходится выстаивать многокилометровые очереди, порой, они ждут по 13 часов, чтобы отдать любимой Королеве последнюю дань.





Причем среди присутствующих не только простые граждане, но и довольно известные лица. Так, бывший спортсмен Дэвид Бэкхэм стоял вместе со всеми в очереди на протяжении 14 часов. Журналистам футболист рассказал, что не видит ничего зазорного в том. Чтобы стоять с простыми людьми. Он общался с ними, слушал истории, и даже один раз отлучился, чтобы купить пончики всем «соседям».





«Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством, - рассказывает Дэвид. - Это грустный день, но это день, который нужно запомнить».

Не обходится и без инцидентов. Так, один из охранников, не выдержав напряженного графика работы, рухнул прямо на ступеньки. К нему тут же подбежали присутствующее в зале, оказали первую помощь и отправили в больницу – пока о состоянии мужчины ничего не известно.





А недавно к гробу Королевы прорвался неизвестный человек и попытался сорвать с него королевский штандарт. Нарушителя задержали, но комментариев от него пока не поступило, поэтому причины такого поступка не известны.