Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
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Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)

Сандра БуллокНельзя стать кинозвездой просто хлопнув в ладоши. Это долгий и сложный путь, в котором начинающему "зеленому" актеру приходится пробиваться через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах. Но этим ребятам удалось дойти до Олимпа славы. Давайте посмотрим, как они выглядели в начале карьеры и как они изменились с тех пор.

Сандра Буллок


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По материалам: триникси

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