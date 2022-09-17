Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Сегодня, 09:40 Вадим Карасев
Нельзя стать кинозвездой просто хлопнув в ладоши. Это долгий и сложный путь, в котором начинающему "зеленому" актеру приходится пробиваться через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах. Но этим ребятам удалось дойти до Олимпа славы. Давайте посмотрим, как они выглядели в начале карьеры и как они изменились с тех пор.
Сандра Буллок
Эмилия Кларк
Джереми Реннер
Зои Кравиц
Колин Ферт
Эми Адамс
Роуз Бирн
Элизабет Бэнкс
Джозеф Гордон-Левитт
Энн Хэтэуэй
Зак Эфрон
Анна Кендрик
Кейли Куоко
Кортни Кокс
Сандра Буллок
Эмилия Кларк
Джереми Реннер
Зои Кравиц
Колин Ферт
Эми Адамс
Роуз Бирн
Элизабет Бэнкс
Джозеф Гордон-Левитт
Энн Хэтэуэй
Зак Эфрон
Анна Кендрик
Кейли Куоко
Кортни Кокс
По материалам: триникси