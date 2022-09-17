Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)

Вадим Карасев

Нельзя стать кинозвездой просто хлопнув в ладоши. Это долгий и сложный путь, в котором начинающему "зеленому" актеру приходится пробиваться через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах. Но этим ребятам удалось дойти до Олимпа славы. Давайте посмотрим, как они выглядели в начале карьеры и как они изменились с тех пор.Сандра БуллокЭмилия КларкДжереми РеннерЗои КравицКолин ФертЭми АдамсРоуз БирнЭлизабет БэнксДжозеф Гордон-ЛевиттЭнн ХэтэуэйЗак ЭфронАнна КендрикКейли КуокоКортни Кокс