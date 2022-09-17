Когда ожидается новолуние в Весах в 2022 году и какое влияние оно окажет на нашу жизнь

6 октября 2022 года в 14 часов 05 минут по московскому времени произойдет важное астрологическое событие, которое в большей или меньшей степени внесет коррективы в жизнь каждого человека. В этот момент Луна из знака Девы перейдет в знак Весы, что будет сопровождаться бодрящим приливом энергии и гармонизацией многих жизненных процессов.

Как новолуние влияет на нашу жизнь





Рождение новой луны всегда считалось благоприятным событием в жизни людей, приводящим к значительному энергетическому подъему, кратковременной встряске и, в конечном итоге, к длительному эмоциональному равновесию. В фазе растущей Луны, которая наступает вслед за новолунием, преобладает энергия активности, жизнерадостности и оптимизма, благоприятно влияющая на все живое на Земле.

В этот период люди с каждым днем испытывают все больший прилив сил и высокую мотивацию, стремятся наверстать упущенное, с энтузиазмом берутся за новые дела и уверенно преодолевают все возникающие на пути сложности.

В фазе растущей Луны легко заводятся полезные знакомства, устанавливаются деловые связи, вспыхивают позитивные эмоции и возникают привязанности между людьми.

Что сулит переход Луны в знак Весы





В знаке Весы Луна пробудет до 4 ноября 2022 года. Несмотря на то, что Весы считаются сбалансированным знаком, это равновесие очень хрупкое и неустойчивое. Луна, вступая во владение этого знака, не добавляет его, постоянно стараясь раскачать Весы. Это в первую очередь отражается на эмоционально неустойчивых людях, которым сложно контролировать свои чувства.

Но даже относительно сильные личности в период пребывания Луны в знаке Весов могут испытывать перепады настроения, различные искушения и соблазны. Человек в период нахождения Луны в Весах может пренебрегать своей ответственностью перед другими людьми и легко переходить в состояние беззаботности.

При этом энергия Луны в Весах усиливает заряд бодрости и благоприятно влияет на творчество, мыслительную деятельность и личные отношения между людьми.

Что ожидать в период с 6 октября по 4 ноября 2022 года





Период пребывания Луны в Весах, который мы будем проживать этой осенью, неизбежно окажет влияние на каждого человека. По мнению биоэнерготерапевта Миреллы Гасановой, оно будет достаточно противоречивым, но в большей степени позитивным. Многие смогут перейти на новый уровень восприятия реальности, отказаться от своих негативных привычек и начать жить буквально с чистого листа.

В этот период значительно меньше будет попыток разрушить что-то созданное. Большинство людей начнут стремиться избегать конфликтных ситуаций и находить баланс в личных и деловых отношениях.

Искушения жить не по средствам, создавать нетипичный для своей личности образ могут иметь место у людей с заниженной самооценкой, но они не будут иметь серьезные и бесконтрольные последствия.

Ретроградный Меркурий будет управлять нашими мыслями, и они в значительной степени будут обращены в воспоминания, в проработку пройденного жизненного пути, в анализ своих ошибок.

Нахождение Хирона в Овне будет усиливать наше желание быть услышанными, ощущать свою значимость и нужность.