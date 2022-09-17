Кто родился 17 сентября

Константин Иосифович Косачев (60 лет), заместитель Председателя Совета Федерации. Работал в министерстве иностранных дел, был заместителем руководителя секретариата премьер-министра РФ. Избирался депутатом Государственной Думы III, IV, V и VI созывов. Являлся заместителем председателя ПАСЕ. Возглавлял Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В 2014-2015 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Чувашской Республики, а с сентября 2015 года — исполнительный орган государственной власти Республики Марий Эл. В 2015-2021 годах возглавлял комитет верхней палаты парламента по международным делам.

17 марта 2021 года Константин Косачёв был избран заместителем Председателя Совета Федерации.

Владимир Борисович Сенин (62 года), член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Был заместителем супрефекта муниципальных округов «Гагаринский» и «Ломоносовский» Юго-Западного административного округа г. Москвы, управляющим делами префектуры Юго-Западного административного округа. Работал в аппаратах Государственной Думы и Совета Федерации. Возглавлял аппарат Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям. Являлся начальником управления — вице-президентом ОАО «АЛЬФА-БАНК», заместителем председателя правления банка.

А еще в этот день родились:

Антон Андреевич Алиханов (36 лет), губернатор Калининградской области. Работал в Министерстве юстиции РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ. В должности заместителя председателя правительства Калининградской области курировал вопросы экономики, сельского хозяйства и промышленности. Возглавлял администрацию особой экономической зоны в Калининградской области, был временно исполняющим обязанности председателя правительства региона.

В 2016 году Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Дважды, 10 сентября 2017 года и 11 сентября 2022 года, одержал победу на выборах главы области.

Светлана Витальевна Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ). Работала в главном отделении Банка России по Самарской области, в правительстве области. Возглавляла рейтинговое агентство правительства региона, Агентство по экономическому развитию Самарской области. Была советником заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, а также председателя правления ООО «КБ Региональный кредит».

С 2011 года работает в Агентстве стратегических инициатив: корпоративный директор, директор направления «Социальные проекты» АСИ. В феврале 2017 года заняла должность генерального директора агентства.

Нарендра Моди (72 года), премьер-министр Индии. В течение многих лет занимал пост главного министра штата Гуджарат. В 2014 году был избран премьер-министром страны.

Автор 15 книг на социально-политические и религиозные темы, сборников рассказов и стихов на языке гуджарати.

Александр Михайлович Овечкин (37 лет), российский хоккеист. Заслуженный мастер спорта РФ. Играл за хоккейный клуб «Динамо» (Москва). В 2004 году был выбран на драфте (отборе новичков) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Вашингтон Кэпиталз». В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном команды. Хоккеист — лучший снайпер (количество заброшенных шайб) и бомбардир (сумма голов и передач) в истории клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата по версии Ассоциации хоккейных журналистов.

В составе сборной России спортсмен трижды становился чемпионом мира.

В 2017 году Александр Овечкин был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Виктор Владимирович Ливанов (1943-2014), российский авиаконструктор. Много лет проработал на Московском машиностроительном заводе им. С.В. Ильюшина (ныне Авиационный комплекс им. С. В.Ильюшина), прошел путь от инженера-технолога до генерального директора — генерального конструктора.

Руководил созданием самолетов: Ил-96-300, Ил-96-М/Т, Ил-76МФ, Ил-114. Принимал участие в создании самолета для президента РФ — Ил-96-300ПУ.

Владимир Валентинович Меньшов (1939-2021), российский актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актером ставропольского драматического театра. В 1972 году дебютировал в кино в главной роли в картине «Человек на своём месте». Всего Владимир Меньшов снялся в около 100 фильмах и сериалах, среди которых «Где находится Нофелет?», «Ночной дозор», «Диверсант», «Ликвидация», «Легенда №17» и др.

Режиссерский дебют Владимира Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш». Режиссер снял порядка 10 картин, среди которых «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». Его фильм «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Михаил Ефимович Катуков (1900-1976), советский военачальник. Маршал бронетанковых войск. Дважды Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны был командиром 4-й танковой бригады, 1-го танкового корпуса, 3-го механизированного корпуса и 1-й танковой армии. Участвовал в обороне Москвы, Курской битве, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

После войны Михаил Ефимович командовал 1-й гвардейской танковой армией в составе Группы советских оккупационных войск в Германии, был начальником Советской военной администрации земли Саксония. Являлся командующим 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа, заместителем начальника Главного Управления боевой подготовки Сухопутных войск.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), русский учёный и изобретатель. Основоположник современной космонавтики. Занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. Учёный первым в мире высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для межпланетных сообщений.

Сергей Петрович Боткин (1832-1889), русский терапевт. Один из основоположников физиологического направления научной клинической медицины в России. Он первым выдвинул предположение о специфичности строения белка в разных органах, а также раз­вил в клинической практике идею о ведущей роли нервной системы в регулировании физиологических процессов. Сергей Боткин сформулировал три правила терапевта, выступил организатором первых отечественных клинической и экспериментальной медицинских лабораторий.

Имя Сергея Петровича Боткина носят больницы и улицы в ряде городов России.