Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
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Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры

Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьерыNYT: мюзикл «Призрак оперы» на Бродвее закроют спустя 35 лет после премьерыСюжетМасочный режим:

Культовый бродвейский мюзикл «Призрак оперы» закроют спустя 35 лет после премьеры. Об этом сообщила газета New York Times.

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году. Он стал самой долгоидущей постановкой в истории Бродвея. Как предупредили актеров в театре, в январе 2023 года спектаклю исполнится 35 лет, а 18 февраля состоится его последний показ.

«Ни одно шоу не может идти вечно, а сборы этой постановки постепенно сокращаются», — поясняет издание, отмечая, что «Призрак оперы» стал «неотъемлемой частью бродвейского пейзажа» и «магнитом для туристов».

Причиной закрытия постановки, уточняет газета, стал постпандемийный кризис. Зрительская аудитория Бродвея так и не восстановилась до прежних показателей. По словам представителя театра, выручка от продажи билетов на «Призрак оперы» даже не покрывает расходов на его показы.

Ранее сообщалось, что актрису и певицу Анастасию Стоцкую наградили премией «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Женская роль». Артистку удостоили награды за участие в мюзикле «Шахматы» театральной компании «Бродвей Москва» и Театра МДМ.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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