Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022

Астролог Лариса Андерсен предсказала, чем сулят выходные. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД И СТАРАНИЯ ждут нас с 17 сентября, когда Солнце перейдет в знак Девы. ☀️ Солнце — это царственная планета, она привыкла командовать всеми и руководить. ♍ Дева – это же знак исполнителей, им комфортно выполнять строго отведенную задачу и следовать правилам. И такое соединение, как Солнце в Деве поможет сделать нас профи в своей сфере деятельности или научить быть руководителем самому себе. ✅Это прекрасная пора навести порядок в доме и в душе. Выкинуть старые и ненужные вещи🧦, сделать перестановку, избавиться от старых привычек, страхов и обид. Многие не только пожелают избавиться от старого, но и изменить традиции в семье, общение с домочадцами или установить новые правила. Например, организовать по вечерам семейные посиделки. Всех, кто выполняет монотонную работу, ждет успех. Внимание к мелочам, скрупулезность в выполнении своей работы поможет открыть новые границы для себя и выполнить свою работу на отлично. На таких сотрудников смело можно положиться и доверить еще более глобальные проекты. В этот период и руководители будут требовательными и внимательными к мелочам. ☝️Единственный минус данного положения – это чрезмерная придирчивость, завышенные требования к себе и к окружающим могут сделать нас эгоистичными, а любовь Дев к экономии - немножко жадными. ❗Не забывайте про Сурью Санкранти – время перехода Солнца из одного знака в другой. Солнце в момент перехода слабое и проявляется как потеря энергии. Поэтому 16 сентября с 22:27 по 17 сентября до 11:15 (по мск) не рекомендуется: ❌Начинать любые дела ❌Совершать покупки ❌Проводить денежные операции, открывать или закрывать счета ❌Путешествовать ❌Переезжать 🌺На время Сурья Санкранти благоприятно заниматься духовными практиками, медитациями, петь мантры, проводить генеральную уборку, избавляться от старых вещей, блоков и страхов, заниматься благотворительностью, читать священные писания, посещать духовные места.