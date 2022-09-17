Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
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Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи

Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Ведущая Лариса Гузеева высказалась о критике в свой адрес. Телеведущая уже много лет является ведущей шоу «Давай поженимся!». Звезда «Жесткого романса» органично перешла из актрис в телеведущие, но при этом продолжает получать «пинки» от недоброжелателей. 63-летняя Лариса Гузеева активно ведет страницу в социальных сетях и общается с подписчиками. Звезда не гнушается отвечать и хейтерам, которых у нее просто море. При этом ведущая за словом в карман не лезет — может послать, может пошутить. Чаще всего злобные комментарии касаются ее внешности, поведения в кадре, а также стиля. Но Гузеева не расстраивается. За долгие годы работы в публичном пространстве она осознала: не бывает идеала, который любят все. Когда человека есть за что критиковать — даже интереснее. «Я вот думаю про Монику Беллуччи... Это же воздух, зефир, лепесток розы, самый лучший аромат и само совершенство! Женщина, которая в 50 лет сыграла девушку Бонда! Но даже про нее пишут, что она пострашнела и постарела. А что уж нам-то, не Моникам, не Беллуччам?» — сетует Гузеева.
Недавно Лариса Андреева сменила рабочую площадку — ее назначили ведущей шоу «Голос 60+». Для актрисыэто новый и необычный проект. Ответственности прибавляет и то, что она пришла на смену самому Дмитрию Нагиеву. Гузеева шутит, что выходит после съемок вся мокрая, с трясущимися коленками. Но все компенсируется общением с прекрасными участниками, который выходят на конкурсную сцену. Тут Лариса Андреевна испытывает настоящий восторг. «В шоу-бизнесе принято много шутить, улыбаться... При этом ты устаешь уже на второй минуте общения, потому что невозможно быть искренней с такими пластмассовыми людьми. Ты знаешь, что просто бездарно теряешь время, ведь ни на один твой вопрос не будет живой, настоящей эмоции, а будут только шуточки бесконечные и разговоры ни о чем. На «Голосе» таких нет, здесь все искренние и настоящие», — объяснила телеведущая «РБК».
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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