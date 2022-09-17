Лена Миро нахамила Ксении Бородиной

Скандальный блогер жестко прошлась по ведущей Ксении Бородиной. Лена Миро высказалась о поездке Ксении Бородиной в Париж. Блогершу возмутило, что ведущая «Дома-2» похвасталась перед поклонниками путешествием, которое для подавляющего большинства из них недоступно. По мнению Миро, таким образом Бородина продемонстрировала окружающим, что ей абсолютно безразлично все, что сейчас происходит, а также показала отсутствие чуткости.Лена предположила, что «нечуткой» звезде будет сложно найти себе супруга и сохранить брак. «Ни один мужчина не будет жить долго с такой бабой. Мужчине нужна от женщины чуткость, а в кособокой оболочке Бородиной тупо никого нет дома. Башка, которая умеет говорить и хамить», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru. Напомним, Бородина дважды была замужем. Со вторым мужем Курбаном Омаровым теледива развелась 6 августа 2021 года. Знаменитости разошлись со скандалом и до сих пор не общаются.