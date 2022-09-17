Лиза Моряк про Андреасяна: «Сарик сказал: «Когда ты увидишь всю мою родню, ты сбежишь!»

Летом Сарик Андреасян сделал романтическое предложение руки и сердца Лизе Моряк. Влюбленные вовсю планируют торжество, на которое думают позвать многочисленных родственников. Однако режиссер предупредил невесту, что знакомство с его близкими станет испытанием для нее.

26-летняя актриса поделилась, что о вступлении в брак с режиссером задумывалась давно. «Мы четыре года вместе, что для творческого союза, к слову, немало. После года-двух многие разводятся, а мы решили пожениться после четырех лет отношений. У нас с самого первого дня совместной жизни все было серьезно. Мы понимали, что рано или поздно распишемся, это был вопрос времени. Но сначала нашли локацию для свадьбы, а уже потом Сарик сделал мне предложение», — отметила она.

Помимо работы, Моряк занимается подготовкой свадьбы. На этом этапе у пары иногда возникают разногласия. «Думали о торжестве в Дубае или Италии, но сейчас вывезти всех гостей за границу было бы проблематично. Мы даже решили поменять Италию на Армению. Но Сарик заметил, что тогда придется пригласить всех родственников, а это не меньше тысячи человек. Он сказал: «Когда ты увидишь всю мою родню, ты сбежишь!» — удивилась Лиза.

Артистка, к слову, уже знакома с семьей 38-летнего жениха. «Вначале было сложно. Сарик развелся, и через какое-то время у него появилась я. Всем было неловко, неудобно. Не могу сказать, что чувствовала себя комфортно. Все же до нашего союза у Сарика была семья, у него есть дети... Щепетильный момент. А Сарик просто пришел и сказал: «Это Лиза». И все. Его мама меня сразу приняла. Помню, начала кормить, ухаживать за мной. Воспитанные милые люди. Мама Сарика очень рада, что мы решили пожениться. Как-то все пока складывается», — сказала избранница Андреасяна.

Моряк наладила контакт и с детьми мужа от предыдущего брака, но это была задача не из легких. «Мне никто не объяснил, как надо себя вести, как с ними общаться и дружить. Сарик при любой возможности, как только у него появляется время, проводит время с сыновьями. Он прекрасный отец», — гордится звезда.

Брюнетка познакомилась с Сариком, когда он еще не был свободен, что настораживало ее. «Да, мы общались, проводили время вместе, но я четко понимала, что ни в коем случае не должна перегнуть палку. Потом Сарик подписался на меня в соцсети, я — на него. И увидела, что он семейный человек. — вспоминает Лиза. — Помню, позвонила своему астрологу, которому очень сильно доверяла: «Тут такая ситуация — я что-то чувствую, но ничего не понимаю». Астролог мне тогда сказал: «Держись от него подальше. Какой-то он мутный, тяжелый...».

Актриса не хотела рушить семью, о чем заявила ему. «И только после того как он развелся, начали встречаться. Я тогда ему сказала: «Если ты хочешь строить со мной отношения, ты должен быть свободен», — утвердила Моряк.