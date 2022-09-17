Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Осень — период эмоционального спада, снижения энергетики и любовной удачи. Быть успешнее в амурных делах в такой сложный период вам поможет еженедельный любовный гороскоп.

Согласно наблюдениям астрологов, ситуация сейчас вполне благоприятна для знакомств и любовной активности, однако, максимальный упор на эту сферу лучше сделать ближе к выходным. Противостояние Меркурия и Юпитера сделает воскресенье идеальным днем для свиданий и общения. Помните также о магических законах любви. Следуйте им, чтобы не потерять уже созданные отношения и найти любовь всей своей жизни.

Овен

Ретроградность Меркурия на этой неделе предупреждает Овнов о том, что среди окружения могут быть не самые приятные люди. Лучше пока не спорить ни с кем и никому не переходить дорогу, ведь у многих токсичных людей может появиться скрытая способность к наведению сглаза и порчи через взгляд, слова и мысли. Камни от сглаза помогут защититься от воздействия таких людей. В любви пока не стоит принимать поспешных решений.

Телец

Влияние планет скажется на эмоциональном и психическом состоянии Тельцов, причем в позитивном ключе. Окружающим людям можно доверять, а также можно доверять и своему предчувствию. Желательно посмотреть на свои отношения со стороны, чтобы сделать соответствующие выводы. Все свои любовные планы нужно держать в секрете. Это поможет сохранить успех и не допустить срыва этих самых планов.

Близнецы

Близнецам, которые чувствуют, что их любовная жизнь не совсем удачно складывается, стоит взяться за нее вплотную. Пришло время перестать надеяться на судьбу и случайности. Чтобы все стало идти по тому пути, который нравится Близнецам, им стоит следовать семи шагам на пути к счастью. Любовь — это та сфера, в которой люди этого Знака смогут обрести успех, но для этого нужно перестать уповать на одну лишь удачу.

Рак

Нахождение Венеры в Деве даст возможность представителям этого Знака разобраться с проблемами в личных отношениях. Если партнер что-то скрывает, звезды укажут на это. Если нужно сделать сложный выбор, то Венера подскажет, каким путем стоит пойти. Астрологи советуют Ракам перестать повторять фразы, способные убить счастье. Это может спугнуть любовную удачу и нейтрализовать созидательную силу Венеры.

Лев

Львам можно смело пользоваться камнями для привлечения любви. Сила минералов будет максимальной, поэтому они станут лучшими магнитами счастья. Переход Меркурия обратно в Деву создаст много приятных ситуаций. Можно попробовать перевести отношения на более высокий уровень. Эксперты рекомендуют Львам избегать мнительности и ревности. Не стоит создавать проблемы на пустом месте и обвинять в чем-то любимого человека.

Дева

У Дев с 19 по 25 сентября ожидается много встреч с неприятными людьми. Умение прислушиваться к внутреннему голосу поможет отразить нападки врагов и провести неделю на позитивной ноте. Девы относятся к самым проницательным Знакам Зодиака, так что обмануть их будет крайне сложно. Тем не менее, это могут попробовать сделать самые близкие люди. Именно с ними стоит быть осторожнее.

Весы

Весам для того, чтобы преуспеть одновременно и в работе, и в любовной сфере, желательно избавиться от энергетических дыр, через которые утекает их энергетика. Позитивное влияние планет будет усилено в конце недели двумя очень мощными оппозициями. Эти аспекты приведут к появлению новых возможностей в личных отношениях. Согласно астрологическому прогнозу, Весам удастся нейтрализовать негатив, разобраться в себе и прояснить запутанные ситуации.

Скорпион

Наступающая неделя порадует многих Скорпионов позитивными переменами. Планеты и звезды помогут избавиться от неопределенности в отношениях и вывести их на новый, более высокий уровень. Планеты помогут людям данного Знака закрыть свои самые главные уязвимые точки, что прибавит им уверенности и поможет найти новую любовь. Астрологи не рекомендуют откладывать на потом знакомства и совместные дела.

Стрелец

Период очень удачен для романтических знакомств и флирта. Тем Стрельцам, которые влюблены, но не знают, стоит ли в этом признаваться, можно попробовать проверить чувства на взаимность четырьмя простыми способами. У многих представителей данного Знака получится разнообразить свои отношения. Развитие событий во многом определит сила их мысли и наличие уверенности в себе.

Козерог

Звезды заняли благоприятное положение для Козерогов. Личная жизнь расцвете, ведь настало время изменений. Первые несколько дней недели стоит посвятить совместному планированию со второй половинкой, ведь в оставшиеся дни, вероятно, придется решиться на смелый поступок. Одиноким Козерогам необходимо попробовать избавиться от негативных программ — например, при помощи медитаций. Это прибавит веры в себя и поможет в знакомствах.

Водолей

Астрологи сообщают, что если не предпринять никаких решений сейчас, судьба сама сделает выбор за Водолеев. Во избежание неприятных сюрпризов стоит взять жизнь под свой контроль. Возможно, пришло время попробовать подружиться с интуицией. Всем Водолеям стоит начать доверять шестому чувству. Поскольку звезды и планеты обострят его силу. На этой неделе Водолеев ждет множество знакомств, в том числе спонтанных.

Рыбы

Астрологи советуют быть активнее тем, кто ищет свою любовь. Семейным представителям Знака стоит обратить свое внимание на проблемы в отношениях — соединение Солнца с Нептуном в пятницу позволит предотвратить разрыв и выйти из кризиса. Тем, кто находится в поисках, стоит воспользоваться советами, практиками и талисманами, позволяющими больше нравиться окружающим.