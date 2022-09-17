Лоза призывает забыть Максима Галкина

Артист Максим Галкин попал в список неугодных. Сбежавший из России весной текущего года Максим Галкин* в настоящее время находится в Новой Зеландии. Артист расстался в августе с женой и детьми, они вернулись в Москву. 16 сентября шоумен, прославившийся скандальными заявлениями в адрес родины, получил статус иноагента. Но это, по мнению Юрия Лозы, для артиста – явно не наказание.Музыкант считает, что Галкин* и ему подобные звезды, показавшие свое истинное лицо за последние полгода, заслуживают более сурового наказания – забвения. «Если СМИ перестанут о таких артистах говорить и писать, то это для них самое страшное наказание. Не надо их в чем-то ограничивать, не надо что-то с ними делать. Надо просто забыть. И все», - объяснил Лоза «Пятому каналу». * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента