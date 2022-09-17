Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом

Похоже, артист Максим Галкин договорился до того, что попал в реестр иностранных агентов. Сегодня список физлиц иноагентов пополнил супруг Аллы Пугачевой. Артист более полугода не живет в России, регулярно негативно высказываясь в адрес нашей страны и ее руководства. 16 сентября Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Артист покинул Россию в конце февраля вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Сначала семья несколько месяцев жила в Израиле, потом переместилась в Латвию. Сейчас артист колесит с гастролями по миру, а вот Примадонна с наследниками вернулась в Москву.По мнению Дмитрия Пескова, которое он высказал на днях, Алла Борисовна не заслужила того количества критики и хейта, которые регулярно обрушиваются на нее в Сети. А вот Максим должен ответить за свои слова. «Я не слышал ни одного заявления от Пугачевой. Вот ему явно не по пути. Супруг делал очень плохие заявления, которые я сам читал», — рассказал пресс-секретарь Президента журналистам.