Максим Галкин - гомосексуалист шляется по заграничным панелям, заявил Прилепин

По артисту Максиму Галкину жестко прошелся Захар Прилепин. Сегодня Минюст внес Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. Писатель Захар Прилепин остро отреагировал на эту новость, заявив, что время Аллы Пугачевой давно ушло, а ее муж своим поведением предал своего собственного отца. Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» считает произошедшее с Галкиным логичным финалом. «Раньше была такая шутка, что «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Фигня это все, как выяснилось в итоге. Леонид Ильич с годами все больше, Пугачева — все меньше. Дурацкая была шутка про «деятеля эпохи Пугачевой». Меня и тогда она не смешила.Хорошая певица Пугачева закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак. Любовь к Пугачевой того времени демонстрировала лишь невзыскательный вкус части россиян, чрезмерное наше внимание к эстраде и вообще к балагану. Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы. Какая-то тошнотворная тоска», — написал Захар Прилепин в блоге. Прилепин не раз высказывался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса, театра и кино. Он уверен, что наша страна ничего не потеряла, так как родину не стали покидать те знаменитости, которые ей действительно преданы. Поведением и высказываниями же Галкина Захар был глубоко возмущен, ведь его отец — военачальник, генерал-полковник. «Меня во всей этой истории удивляет вовсе не то, что Максим Галкин ведет себя, как вырусь. Меня удивляет, что он сын — этого вот человека. Военачальника. Генерал-полковника Александра Галкина. Каким образом папа за всю жизнь ему не объяснил, что на войне гибнут люди?» — ранее делился мыслями автор.