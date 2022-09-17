Максим Галкин лишился всего, заявила Мизулина
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Максим Галкин лишился всего, заявила Мизулина

Максим Галкин лишился всего, заявила Мизулина
Артист Максим Галкин больше не сможет зарабатывать в России. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась своим мнением о присвоении Максиму Галкину статуса иноагента. Она считает, артист получил свое звание вполне заслуженно. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. 38-летняя активистка считает, что муж Аллы Пугачевой антироссийскими высказываниями предал граждан нашей страны. По ее мнению, юморист следовал программе иностранных политиков, тем самым настроил против себя множество людей и растерял авторитет. «Некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатай главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно. Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях. Так разозлить русский народ! Да, на это действительно нужен талант», — пишет она в своем Telegram-канале.
Член Общественной палаты РФ утверждает, артист больше не сможет рассчитывать на огромные гонорары в России. По ее словам, строить карьеру комику остается только за пределами страны. Екатерина пророчит аналогичное будущее и другим звездам, решившим сбежать за рубеж и оттуда критиковать действия нашего общества. «Статус иноагента — это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России. Так будет с каждой тварью, которая предала нашу Родину», — продолжила Мизулина. Вчера Максима Галкина Минюст внес в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами. В качестве источника финансирования была указана Украина. Теперь юмористу придется регулярно отчитываться о своей деятельности и маркировать публикации в социальных сетях поясняющей ремаркой.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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