Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов

Вадим Карасев

Максим Галкин заявил, что не торгует совестью

Максим Галкин прокомментировал свое внесение Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Телеведущий в обращении в Instargram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что не занимается политической деятельностью.

По словам юмориста, 28 лет он выступает в юмористическом жанре и с политической сатирой. Галкин заявил, что в случаях, когда он обращается к зрителям вне жанра и сцены, то делает это «абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой».

«Министерство юстиции, искренность и честность у приличных людей не оплачивается. Я не продаю свое мнение и мысли и не покупаю чужие, не занимаюсь торговлей совестью», — прокомментировал ситуацию юморист.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что позиция Москвы отличается от позиции артиста, который ранее допускал антироссийские высказывания.