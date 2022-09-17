Максим Галкин возгордился новым статусом
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Максим Галкин возгордился новым статусом

Максим Галкин возгордился новым статусом
Артист Максим Галкин саркастично назвал новый статус наградой. Юморист высказался о внесении себя в реестр физлиц-иноагентов. Юморист заявил, что никогда не был связан с политикой. По его мнению, доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики. «Никогда я не был никем ангажирован! Иноагентом я себя не считаю», — подчеркнул артист. При этом, стесняться внесения в реестр Галкин не стал.
«Так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом», — отметил Максим. По мнению юмориста, сейчас против него развязана «беспрецедентная» компания по очернению имени. «Столько лжи про мои концерты, про то, что я на них говорю, якобы я ругаю родину, очерняю соотечественников. Все это неправда. Иногда такую околесицу несут, что мне зазорно это опровергать», — подытожил супруг Аллы Пугачевой. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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