Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
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Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента

Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
Артист Максим Галкин получил новый статус. С каждой пятницей звездных иноагентов становится все больше. На прошлых неделях в этот список вошли Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич. И вот вчера та же участь постигла Максима Галкина, который сегодня активно дает концерты за границей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Максим молчать не стал и прокомментировал новый статус. Шоумен дал понять, что не считает себя иноагентом.
«Обоснований этому решению было то, что я якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать. Если я обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее, она не оплачивается у приличных людей. Не продаю свои мысли, мнение. Не занимаюсь торговлей совестью. Что касается Украины, то когда-то, лет 10 назад, получал там деньги, когда давал концерты. Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова», — подчеркнул 46-летний Галкин в своем обращении в соцсети.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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