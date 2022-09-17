Максима Галкина признали иноагентом
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Максима Галкина признали иноагентом

Максима Галкина признали иноагентом

Сегодня список физлиц иноагентов пополнил супруг Аллы Пугачевой. Артист более полугода не живет в России, регулярно негативно высказываясь в адрес нашей страны и ее руководства.


16 сентября Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В качестве источника иностранного финансирования артиста указана Украина. Теперь все посты в социальных сетях он должен сопровождать специальной поясняющей ремаркой, иначе штраф — от 10 до 30 тысяч. Кроме того, не реже, чем раз в полгода юмористу придется отчитываться о своей деятельности, связанной с выполнением функций иноагента.

«Максима Галкина признали иноагентом. Ждем от виновника шуток за 300», — иронизирует над положением артиста журналист Михаил Шахназаров. «Галкин — иноагент. Кстати неплохое название для концертной программы», — бескорыстно подкидывает юмористу идею Катя Гордон. «Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями, то «жар- птица на кресте», то иноагент... Бедная женщина», — отреагировала на новость актриса Мария Шукшина.

Артист покинул Россию в конце февраля вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Сначала семья несколько месяцев жила в Израиле, потом переместилась в Латвию. Сейчас артист колесит с гастролями по миру, а вот Примадонна с наследниками вернулась в Москву.

По мнению Дмитрия Пескова, которое он высказал на днях, Алла Борисовна не заслужила того количества критики и хейта, которые регулярно обрушиваются на нее в Сети. А вот Максим должен ответить за свои слова. «Я не слышал ни одного заявления от Пугачевой. Вот ему явно не по пути. Супруг делал очень плохие заявления, которые я сам читал», — рассказал пресс-секретарь Президента журналистам.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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