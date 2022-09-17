Марина Хлебникова появилась впервые после пожара на Дне города в парике и с «новым лицом»

Певица Марина Хлебникова вышла на сцену на Дне города после долгого лечения и реабилитации. Почти год назад в доме певицы Марины Хлебниковой случился пожар. Огонь вспыхнул в ее спальне, артистка как раз спала и не почувствовала дыма. Когда звезда проснулась, огонь уже охватил почти всю комнату, она спасалась у открытого окна, пока пожарные спешили ей на помощь. Несколько месяцев после этого артистка провела в реанимации, врачи переживали, что она не сможет петь. А еще будет проблематично вернуть былую внешность, ведь ожоги пришлись как раз на область шеи и лица. Но исполнительница хита «Чашку кофею» смогла не только начать самостоятельно дышать и говорить, но и вернулась на сцену. Спустя 10 месяцев после трагедии и долгой реабилитации она выступила на Дне города.«У меня 7% поражение кожи, были участки, действительно, сильно обожженные. Мне сделали пересадку на ноге — она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать. Это, ребята, очень тяжело!» — поделилась певица. Петь как раньше она пока не может, нужно тренировать поврежденные голосовые связки. Но артистка не сдается, чтобы вернуться к прежней жизни она приложила максимум усилий: сделала несколько пластических операций и уже записала новую песню. Поговаривают, что деньги на ремонт в квартире и лечение ей помогли собрать сердобольные коллеги.«Скорей всего, певица прибегла к целому комплексу вмешательств. Присмотритесь к области лба, тут ключевые перемены. Это фронтопластика. Данное вмешательство позволяет изменить форму лба, скорректировать надбровные дуги и устранить нависание, которое может быть вызвано опущением бровей», — рассказал Woman.ru хирург Александр Вдовин. Эксперт отмечает, что внешность певицы была восстановлена очень грамотно и при этом минимально травматично. Если бы ей меньше повезло с врачами, то пришлось бы пережить в три раза больше операций.