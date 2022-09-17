Минюст признал Максима Галкина иноагентом
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Минюст признал Максима Галкина иноагентом

Минюст признал Максима Галкина иноагентом

Максим Галкин 16 сентября пополнил реестр физлиц-иноагентов. На сайте Минюста в качестве обоснования указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России вскоре после начала военной спецоперации на Украине. Юморист неоднократно высказывался в соцсетях против действий российских властей, из-за чего столкнулся с хейтом у себя на родине. Недавно заявления Галкина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящий момент Галкин ведет гастрольную деятельность за границей. Мнение общественности в отношении его поведения разделилось. Одни поддерживают комика и восхищаются его смелостью, другие осуждают его за позицию и шутки со сцены в адрес России.


Алла Пугачева и Максим Галкин

В конце августа Алла Пугачева месте с детьми вернулась в Россию: сын певицы Гарри и дочь Лиза 1 сентября пошли в школу. Сама Пугачева прямо против спецоперации не высказывалась, но давала понять, что поддерживает супруга. Также она не раз отвечала тем, кто критиковал ее после возвращения на родину, в том числе Никите Михалкову, заявившему, что в стране она "никому не нужна".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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