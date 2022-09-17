Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского М113

Военнослужащие Южного военного округа захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, сообщает Минобороны и публикует кадры боя российского БТР-82А и БТР M113 в составе вооруженных сил Украины.

Огнем вооружения бронетранспортеров БТР-82А и противотанковых средств противник был уничтожен, говорится в сообщении. На опубликованных кадрах, снятых военнослужащими, можно увидеть, как российский бронетранспортер ведет огонь по подразделениям противника. Затем видно, как БТР M113 остается брошенным украинскими войсками.

«Подразделения Южного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине проявляют мужество, отвагу и героизм, уничтожая бронетехнику, укрепления и живую силу противника на своем направлении», — подчеркнули в оборонном ведомстве.