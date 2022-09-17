Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского М113
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского М113

Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского М113

Военнослужащие Южного военного округа захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, сообщает Минобороны и публикует кадры боя российского БТР-82А и БТР M113 в составе вооруженных сил Украины.

Огнем вооружения бронетранспортеров БТР-82А и противотанковых средств противник был уничтожен, говорится в сообщении. На опубликованных кадрах, снятых военнослужащими, можно увидеть, как российский бронетранспортер ведет огонь по подразделениям противника. Затем видно, как БТР M113 остается брошенным украинскими войсками.

«Подразделения Южного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине проявляют мужество, отвагу и героизм, уничтожая бронетехнику, укрепления и живую силу противника на своем направлении», — подчеркнули в оборонном ведомстве. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лариса Гузеева сравнила себя с Моникой Беллуччи
Лоза призывает забыть Максима Галкина
Лоза призывает забыть Максима Галкина
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Кинозвезды в начале карьеры и сейчас (14 фото)
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации
Пассажиры молились: что произошло с самолетом, в котором Ольга Бузова летела в Волгоград
Пассажиры молились: что произошло с самолетом, в котором Ольга Бузова
Евросоюз готов пересмотреть отношения с Россией
Евросоюз готов пересмотреть отношения с Россией
В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
В России спрогнозировали изменение ключевой ставки до конца года
Посольство России ответило на критику США российских выборов
Посольство России ответило на критику США российских выборов

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд

Еще по теме

Российские танкисты подбили два украинских танка и захватили американский БТР
Специалисты РЭБ и расчеты БЛА Южного военного округа провели совместную тренировку в горах Дагестана по радиоподавлению условного противника
Специалисты РЭБ Южного военного округа в горах Дагестана отработали радиоподавление условного противника
Подразделения РЭБ Южного военного округа в ходе тренировки подавили систему связи условного противника, применив новейший комплекс «Борисоглебск-2»