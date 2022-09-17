Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона
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Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона

Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки МакронаМноготысячная демонстрация в Париже потребовала отставки президента Франции Макрона

На площади Пале-Рояль в Париже собралась многотысячная демонстрация. Протестующие потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

Демонстрация собралась по призыву движения «Патриоты», выступающего за выход Франции из Европейского Союза и НАТО. Прошлая акция движения состоялась в Париже две недели назад.

Французское движение «Патриоты» основано в 2017 году. Его возглавляет Флориан Филиппо, бывший вице-президент ультраправой партии «Национальный фронт».

В апреле бывшая соратница Филиппо, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен также выступила за выход Франции из НАТО. Она пообещала, что примет такое решение в случае победы на президентских выборах. Избиратели отдали предпочтение Макрону.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России. 40 процентов опрошенных заявили, что санкции необходимо сохранить даже в том случае, если это негативно влияет на уровень жизни французов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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