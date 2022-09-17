Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров

Журналист высмеял артиста Максима Галкина. Телеведущего 16 сентября Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов. Это значит, что артист находится под «иностранным влиянием», либо получает иностранную поддержку. То есть, по сути, такой статус говорит о том, что его обладатель работает в интересах другого государства, но не России. Что, собственно, и демонстрировал Галкин* в последние полгода, высказывая свою поддержку Украине.В числе первых на новое звание Галкина* отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Он давно и пристально следит за мужем Аллы Пугачевой и негодует по поводу того, как тот на своих концертах высмеивает Россию. «Максима Галкина* признали иноагентом. Ждем от виновника шуток за 300», - посмеялся журналист. Сам муж Примадонны еще не прокомментировал свой новый статус. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента