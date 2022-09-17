Настя Ивлеева использует бывшего мужа

Ведущая Настя Ивлеева рассказала, зачем ей Элджей. Телеведущая засветилась в своем блоге в социальных сетях гуляющей по городу с бывшим мужем — рэпером Элджеем. Звездные супруги постоянно подкалывали друг друга, и вообще выглядели довольными собой. Подписчики сразу заподозрили, что у них снова завязались отношения. Ну а что такого? В мире звезд сегодня это настоящий тренд. Достаточно взглянуть на счастливых молодоженов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которые поженились со второй попытки и многих лет разлуки. Но 31-летняя Настюшка сразу расставила все точки над «i» и заверила своих подписчиков, что ничего, кроме работы и пиара, ее с бывшим мужем не объединяет.«Мы встречаемся только для контента. Только хайп — никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит. Просто гуляем, снимаем видео. Потому что Леха тоже блогер», — категорично заявила Ивлеева в видео для Telegram. Напомним, Анастасия Ивлеева в прошлом году развелась с мужем, Алексеем Узенюком, известным, как Элджей. Как рассказывала телеведущая, разрыв стал для нее очень болезненным. Тем не менее звезды смогли остаться в дружеских отношениях и, как видят поклонники, нередко время вместе. Несмотря на надежды поклонников, каждый из бывших супругов строит свою личную жизнь. Правда, поклонники до сих пор уверены, что лучше Алексея Анастасии никого не найти. Кроме того, они остались близки и после развода, и фанаты все-таки надеются, что в ближайшем будущем Ивлеева и Элджей порадуют всех своим воссоединением.