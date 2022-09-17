Настя Ивлеева впервые высказалась о своем воссоединении с Элджеем
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Настя Ивлеева впервые высказалась о своем воссоединении с Элджеем

Настя Ивлеева впервые высказалась о своем воссоединении с Элджеем

Поклонники 31-летней Насти Ивлеевой и 28-летнего Элджея уже давно подозревают, что знаменитости воссоединились после громкого развода в прошлом году. Звезды в последнее время стали часто проводить время друг с другом, выкладывая фотографии, на которых они обнимаются или сидят в кафе, выглядя абсолютно счастливыми. Экс-ведущая "Орла и решки" впервые прокомментировала слухи о том, что она снова вместе со скандальным рэпером.

Многих заинтриговали фото и видеокадры, на которых знаменитости развлекаются в Питере в компании друг друга.


Видео 31-летней Насти Ивлеевой и 28-летнего Элджея

Фанаты звездной пары стали надеяться, что у Элджея и Насти Ивлеевой вновь вспыхнули любовные чувства друг к другу.

А на свежем фото звезды позируют друг с другом в лифте. У многих создалось впечатление, что отношения блогерши и рэпера налаживаются.

"Погорячились со свадьбой и разводом", "Было бы классно, если бы вы снова были вместе", "Живите уже вместе!", "Вы не разводились, а просто всех развели", "Когда не нашел никого лучше Насти", - пишут пользователи Сети.

Настя Ивлеева и Элджей воссоединились

Однако сама Настя Ивлеева поспешила разочаровать своих поклонников, рассказав об истинных мотивах того, почему она проводит время с Элджеем.

Звезда "Орла и решки" опровергла подозрения поклонников о ее воссоединении с популярным рэпером.

Мы встречаемся только для контента. Только хайп, никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит. Мы просто гуляем, снимаем видео, потому что Леха тоже блогер.

Ивлеева заговорила о будущем первенце и его отце

Телеведущая недавно раскрыла, почему у нее до сих пор нет детей, хотя уже исполнился 31 год.

Я четко понимаю, если говорить про планирование (беременности), то я просто не могу никого сейчас видеть в таком графике. Говорить об этом очень сложно. Вопрос еще, от кого рожать.
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По материалам: uposters.ru

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