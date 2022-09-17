Настя Ивлеева впервые высказалась о своем воссоединении с Элджеем
Поклонники 31-летней Насти Ивлеевой и 28-летнего Элджея уже давно подозревают, что знаменитости воссоединились после громкого развода в прошлом году. Звезды в последнее время стали часто проводить время друг с другом, выкладывая фотографии, на которых они обнимаются или сидят в кафе, выглядя абсолютно счастливыми. Экс-ведущая "Орла и решки" впервые прокомментировала слухи о том, что она снова вместе со скандальным рэпером.
Многих заинтриговали фото и видеокадры, на которых знаменитости развлекаются в Питере в компании друг друга.
Видео 31-летней Насти Ивлеевой и 28-летнего Элджея
Фанаты звездной пары стали надеяться, что у Элджея и Насти Ивлеевой вновь вспыхнули любовные чувства друг к другу.
А на свежем фото звезды позируют друг с другом в лифте. У многих создалось впечатление, что отношения блогерши и рэпера налаживаются.
"Погорячились со свадьбой и разводом", "Было бы классно, если бы вы снова были вместе", "Живите уже вместе!", "Вы не разводились, а просто всех развели", "Когда не нашел никого лучше Насти", - пишут пользователи Сети.
Однако сама Настя Ивлеева поспешила разочаровать своих поклонников, рассказав об истинных мотивах того, почему она проводит время с Элджеем.
Звезда "Орла и решки" опровергла подозрения поклонников о ее воссоединении с популярным рэпером.
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