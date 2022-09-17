Названы причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Вадим Карасев

Историк, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Станислав Притчин в интервью "Ленте.ру" рассказал о причинах разгоревшегося на неделе пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

Как утверждает ученый, конфронтация между Бишкеком и Душанбе – комплексная проблема, состоящая из многих факторов. Ключевой – невозможность провести делимитацию и демаркацию в короткие сроки. Причиной пограничного противостояния являются долгоиграющие последствия распада СССР: ранее граница между Киргизией и Таджикистаном была только административной, но с 1991-го она стала государственной.

"Когда в 1937 году делили границу, никто не предполагал, что в один момент она станет государственной. Это была административная граница в рамках единого государства. Соответственно, никто сильно не заморачивался, когда ее проводил, потому что хозяйственная деятельность велась, исходя из общей плановой экономики. Никаких проблем с пересечением границ, ни с экономической активностью не было. Все управлялось из единого центра", — заявил научный сотрудник ИМЭМО РАН.

После распада СССР на границе между двумя среднеазиатскими республиками появились пограничные и таможенные посты. Поскольку граница между Киргизией и Таджикистаном проходит по протяженной горной местности, определить ее в точности непросто даже при мирном, а не военном решении вопроса.

Историк также отметил фактор Ферганской долины: плодородного региона с хорошим климатом, разделенного между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. В конце 1980-х и начале 1990-х Ферганская долина стала центром жестоких этнических столкновений. В Таджикистане, несмотря на экономические трудности, высок прирост населения, отмечает Причин, и потому страна заинтересована в расширении территорий за счет спорных земель.

"Район очень плодороден. В нем все жизненно необходимые ресурсы — земля, пастбища, вода. Плюс в нем происходят разные демографические процессы. Если в Киргизии из Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном, люди в основном уезжают, то в Таджикистане, в Согдийской области, — как раз наоборот. Там людей живет куда больше, чем с киргизской стороны. Соответственно, есть запрос на пастбища, на воду, на землю", — подчеркнул историк.

Утром 14 сентября появились первые сообщения о перестрелке между пограничниками двух среднеазиатских республик. Как утверждают в Бишкеке, пограничный наряд Киргизии обнаружил пограничный наряд ВС Таджикистана, который "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы".

В ответ на требования немедленно покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь. Душанбе обвинил погранслужбу Киргизии в необоснованном обстреле с помощью минометов своей погранзаставы. По сообщению минздрава Киргизии, к пятнице в конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 42 гражданина республики – среди них не только военнослужащие, но и мирные жители.