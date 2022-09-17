Названы заинтересованные в покупке российской нефти страны мира
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Названы заинтересованные в покупке российской нефти страны мира

Названы заинтересованные в покупке российской нефти страны мира

Россия сможет компенсировать до 50% объемов экспортируемой нефти, эмбарго на которую будет наложено Евросоюзом в декабре. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные энергетической компании Kpler.

Как заявили собеседники Bloomberg, до половины российского топлива будут приобретать Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и отдельные страны Ближнего Востока. Каждая из этих стран зимой может импортировать до 1 млн баррелей сырой нефти в день.


При этом ближневосточные страны, приобретая нефть из России по скидке, могут использовать ее  для внутренних нужд, а собственное высвободившееся топливо продавать на мировом рынке по полной стоимости.

В связи с европейским эмбарго Россия нарастила экспорт мазута, дизеля и прочих нефтепродуктов в государства Ближнего Востока. Исходя из информации аналитической компании Vortexa, уже летом текущего года объем экспорта превысил 150 тыс. баррелей в сутки относительно менее чем 30 тыс. баррелей, зафиксированных до февраля. Это самое высокое значение продаж с 2016 года.

Кроме того, Россия перераспределила экспорт углеводородов после введения санкций Запада. Китай и Индия стали крупнейшими потребителями российской нефти: за первое полугодие 2022-го года КНР импортировала 290 млн тонн топлива, Индия – 136 млн тонн.

Rzeczpospolita: Саммит ШОС показал заинтересованность половины мира в России

"Половина человечества" встала на сторону Москвы после февраля текущего года, поэтому об изоляции РФ "не может идти и речи". Об этом польский журналист Енджей Билецкий написал в материале для газеты Rzeczpospolita.

Как утверждает публицист, западный истеблишмент "шокировали" многочисленные встречи президента РФ Путина с руководителям стран-членов ШОС в узбекском Самарканде. В представлении обывателей Индия является демократическим государством, а такой статус обязывает ее помогать Киеву. После начала украинского конфликта, однако, сотрудничество с Москвой стало экономически более выгодным для Нью-Дели, чем поддержка масштабных антироссийских санкций.

"Половина человечества стоит на стороне России. Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен", — написал Билецкий.

Польский журналист добавил, что Иран успел превратиться из наблюдателя в полноценного участника саммита ШОС в Узбекистане. Тегеран публично отказался осуждать военную операцию на Украине, назвав действия российского руководства "защитой геостратегических интересов".

Наиболее важным партнером Путина "по-прежнему остается Си Цзиньпин", отметил автор. В Самарканде президент России поблагодарил КНР за "взвешенный подход к конфликту на Украине". Китайская сторона отметила, что Москва и Пекин продолжают тесное сотрудничество. Трудности, связанные с эпидемией COVID-19, ударили по авторитету Си Цзиньпина, но, как пишет Билецкий, саммит ШОС в Самарканде позволил китайскому лидеру показать собственный авторитет и значимость на мировой арене.


В Белом доме считают, однако, что Китаю не стоит сотрудничать с РФ так, будто "ничего не происходит". КНР решила "не осуждать" действия России в феврале текущего года, но в то же время Пекин не стал нарушать западные санкции или предоставлять Москве какую-либо "непосредственную материальную поддержку". Тем не менее Вашингтон даже за это осуждает Пекин.

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По материалам: uposters.ru

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