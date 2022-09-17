Немецкие власти написали на Россию донос в УЕФА
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Немецкие власти написали на Россию донос в УЕФА

Немецкие власти написали на Россию донос в УЕФА

Глава МВД Германии Нэнси Фезер предложила отстранить сборные РФ и Белоруссии по футболу от квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Об этом пишет Der Spigiel.

Министр внутренних дел уже отправила соответствующий запрос на имя руководителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина.


Как считает Фезер, "культура отмены" должна коснуться не только футболистов из этих двух стран, но также спортивных функционеров. По словам главы немецкого МВД, все футбольное сообщество должно высказать чёткую позицию в отношении Москвы.

"От участия во всех международных матчах и турнирах должна быть отстранена не только Россия, но и Белоруссия, как главный союзник российского руководства. Кроме этого, российские и белорусские функционеры должны лишиться постов во влиятельных международных спортивных федерациях. Футбол должен подтвердить свою важную роль в мире спорта и высказать единую позицию по поводу происходящего. Все виновные должны лишиться возможности заниматься спортом и оказывать влияние на международной арене", — написала Фезер.

Ранее черногорский тренер Миодраг Божович раскритиковал отношение к русским в Европе. Специалист усомнился в искренности европейской демократии, отметив, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования кажется ему постыдным. Тренер добавил, что даже к жителям Германии, развязавшей в XX веке Вторую мировую войну, отношение было мягче и снисходительнее.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных состязаниях. Российские клубы также не смогут участвовать в еврокубках в сезоне 2022/2023. Кроме того, была отклонена заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В Российском футбольном союзе заявили, что санкции противоречат "нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу", и пообещали оспорить их в Спортивном арбитражном суде.

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По материалам: uposters.ru

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